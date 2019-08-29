Bu çarşıda ‘yok yok’

Samsun’da kadınlar tarafından oluşturulan ’Çarşı 1919’da yüzlerce el emeği ürün görücüye çıkıyor. Aylık ortalama 15 bin TL gelir elde edilen çarşıda unutulmaya yüz tutmuş meslekler de icra ediliyor.

85 kadının el emeği ürünlerinin sergilendiği Çarşı 1919 Kadın Emeği Pazarı, Anıt Park’ta faaliyet gösteriyor. Samsun ve ilçelerinde bulunan kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünler, çarşıda sergilenerek pazarlanıyor. Birçok aksesuar ürünü ve günlük ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu çarşıda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünleri de boy gösteriyor. Zembil, keçe sabunu, deri çanta ve atık malzemelerden yapılan ürünler sergide müşterilerine cazip fiyatlarla sunuluyor.

Unutulmaya yüz tutmuş zembil, çarşıda hayat buluyor

Birçok ürünün çarşıda satışa sunulduğunu ifade eden Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, “Amacımız kadınları ve çocukları sosyal hayata kazandırarak, ekonomik kazanç sağlamaları. Kadınlar burada aylık ortalama 15 bin TL gelir elde ediyorlar. Bu geliri de kendi aralarında pay ediyorlar. Çarşıyı kendileri açıp, kendileri kapıyorlar. Müşterilerle de kendileri ilgileniyorlar. Burada birçok ürünün sergilendiği gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünleri de yapılıp, sergileniyor. Bunlardan biri de zembil. Zembil yani bitkisel örücülük, mısır koçanı ya da Kızılırmak Deltası’ndan elde edilen kamışlarla üretilen bir ürün. Zembil Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş ama hiçbir kimyasal ya da katkı maddesi kullanılmayan çok sağlıklı bir ürün. Hocalarımız hem bu ürünlerin eğitmenliği yapıyorlar hem de bu ürünün pazara girmesi konusunda tasarımlar yapıyorlar. Sepet, şekerlik ve çanta gibi birçok ürün zembil tekniğiyle yapılıyor. Umarım zembil eskisi gibi hayatımıza girer ve kullanılmaya başlanır” dedi.