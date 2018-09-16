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Bu çay ocağına gelenler "müzikle" moral buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

Isparta'da bir işletmeci, "moral istasyonu" adını verdiği çay ocağına gelenlere günün stresinden kurtarmak için saz, keman, darbukadan oluşan mini "orkestra" eşliğinde hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor - İşletme sahibi Ramazan Akden: - "Moral istasyonunu stresin ilacı olarak görüyorum. Burada strese yer yok. Gelenlerin derdiyle dertlenip, hareketli müziklerle eğlendirmeye çalışıyoruz" - İşletmeye gelenlerden Celal Bayar: - "Tesadüfen buraya geldim. Ortam çok güzel. Burada kişi, dertlerinden uzaklaşıyor. Çay ve müzik çok güzel bir ikili olmuş"

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'da işletmeci Ramazan Akden, "moral istasyonu" adını verdiği çay ocağına gelenlere günün stresinden kurtarmak için saz, keman, darbukadan oluşan mini "orkestra" eşliğinde hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor

Ramazan Akden, 25 yıl önce önünde bahçesi bulunan 40 metrekare alanda çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı.

Günün yorgunluğunu atmak için çay ocağına gelenlerin her birinin çeşitli dertleri olduğunu gören 56 yaşındaki Akden, insanlara moral verebilmek için bir "orkestra" kurmaya karar verdi.

Çevresindekilerin de desteğiyle ücret almadan gönüllü olarak saz, keman, darbukadan oluşan küçük bir "orkestra" oluşturan Akden, "moral istasyonu" adını verdiği işletmesinde gelenleri eğlendirmeye çalışıyor.

İsteyenlerin şarkı söylediği işletmede, zaman zaman enstrümanlar ve çalanlar değişse de ortamın neşesi hep aynı kalıyor. Müşterilerden isteyenler enstrüman da çalabiliyor. İnsanları günün stresinden uzaklaştırmanın sevincini yaşayan Akden de hem şarkı söylüyor hem de güler yüzüyle müşterilerine çay servisi yapıyor.

Çaylarını yudumlayanlar da söylenen şarkılara eşlik ediyor.

- "Moral istasyonu stresin ilacı"

Akden, işletmesinin herkese açık olduğunu söyledi.

Çocuk yaşlardan beri ilgisi olan müziği çok sevdiğini aktaran Akden, "moral istasyonu"nu bir ticari kaygıyla değil, insanların mutluluğu için kurduğunu ifade etti.

Tatlı dil ve güler yüzle gelenleri ağırladıklarını anlatan Akden, şunları kaydetti:

"Stresli gelenler hareketli şarkılara eşlik ediyor. Rahatlamış olarak buradan gidiyor. Severek bu işi yapıyoruz. Çok şükür amacımıza ulaşıyoruz. Aileler, öğrenciler, askerler geliyor. Haftanın her günü burada eğlenceli bir ortam var. Moral istasyonunu stresin ilacı olarak görüyorum. Burada strese yer yok. Gelenlerin derdiyle dertlenip, hareketli müziklerle eğlendirmeye çalışıyoruz. Bazen insanların derdini dinliyor, onları mutlu etmenin yolunu arıyoruz. Gelenlerin bir problemi varsa elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Stresi moralle yeniyoruz. Çay ve müzik kültürünü burada yaşatıyoruz. Ekibimiz kalabalık. Öğrenciler de gelip çalıyor. Bir ekip istirahate çekildiğinde, başka bir grup geliyor. Her yaştan insan buraya geliyor"

Çay ocağının müdavimlerinin olduğunu belirten Akden, insanların abone olmuş gibi işletmeye gelmeden yapamadığını söyledi.

- "Stres atmak için devamlı buraya geliyoruz"

Kayseri'den Isparta'ya gelen Celal Bayar, yoldan geçerken duyduğu müzik sesinin kendisini etkilediğini ifade etti.

Ortamın kendisini mutlu ettiğini belirten Bayar, herkesin bu ortamı görmesi gerektiğini belirterek, "Tesadüfen buraya geldim. Ortam çok güzel. Burada kişi, dertlerinden uzaklaşıyor. Çay ve müzik çok güzel bir ikili olmuş. İlk defa böyle bir ortam gördüm. Burada hem dinleniyor hem de çay ve kahve içiyorum. Eğlence bedava." diye konuştu.

Müşterilerden Ali Kalay ise Türk müzik kültürünün farklı örneklerini dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Müşterilerden Mehmet Kuyumcu da işletmede güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Sudanlı öğrenci Fawzi Osman ise beş yıl önce Isparta'ya geldiğini, bu süreçte uğradığı "moral istasyonu"nu çok benimsediğini söyledi.

Türk Halk Müziğini çok sevdiğini ve bazen şarkılara eşlik ettiğini anlatan Osman, "Stres atmak için devamlı buraya geliyoruz." dedi.

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