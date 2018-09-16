İsteyenlerin şarkı söylediği işletmede, zaman zaman enstrümanlar ve çalanlar değişse de ortamın neşesi hep aynı kalıyor. Müşterilerden isteyenler enstrüman da çalabiliyor. İnsanları günün stresinden uzaklaştırmanın sevincini yaşayan Akden de hem şarkı söylüyor hem de güler yüzüyle müşterilerine çay servisi yapıyor.

Günün yorgunluğunu atmak için çay ocağına gelenlerin her birinin çeşitli dertleri olduğunu gören 56 yaşındaki Akden, insanlara moral verebilmek için bir "orkestra" kurmaya karar verdi.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'da işletmeci Ramazan Akden, "moral istasyonu" adını verdiği çay ocağına gelenlere günün stresinden kurtarmak için saz, keman, darbukadan oluşan mini "orkestra" eşliğinde hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor

Çaylarını yudumlayanlar da söylenen şarkılara eşlik ediyor.

- "Moral istasyonu stresin ilacı"

Akden, işletmesinin herkese açık olduğunu söyledi.

Çocuk yaşlardan beri ilgisi olan müziği çok sevdiğini aktaran Akden, "moral istasyonu"nu bir ticari kaygıyla değil, insanların mutluluğu için kurduğunu ifade etti.

Tatlı dil ve güler yüzle gelenleri ağırladıklarını anlatan Akden, şunları kaydetti:

"Stresli gelenler hareketli şarkılara eşlik ediyor. Rahatlamış olarak buradan gidiyor. Severek bu işi yapıyoruz. Çok şükür amacımıza ulaşıyoruz. Aileler, öğrenciler, askerler geliyor. Haftanın her günü burada eğlenceli bir ortam var. Moral istasyonunu stresin ilacı olarak görüyorum. Burada strese yer yok. Gelenlerin derdiyle dertlenip, hareketli müziklerle eğlendirmeye çalışıyoruz. Bazen insanların derdini dinliyor, onları mutlu etmenin yolunu arıyoruz. Gelenlerin bir problemi varsa elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Stresi moralle yeniyoruz. Çay ve müzik kültürünü burada yaşatıyoruz. Ekibimiz kalabalık. Öğrenciler de gelip çalıyor. Bir ekip istirahate çekildiğinde, başka bir grup geliyor. Her yaştan insan buraya geliyor"