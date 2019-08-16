Bu çay ocağında, şehit yakınları, gazilere ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçen gün, gazi Ömür Karaman'ın oturduğu kafede darbedilmesinin ardından Haci Veli Camii'nin çay ocağında gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay servisi ücretsiz yapıldı.

Osmangazi ilçesinin Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hacı Veli Camii'nin altında bulunan Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne ait çay ocağında, bir süre önce Gemlik ilçesinde gazi Ömür Karaman'ın darbedilmesinin ardından gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz yapıldı. Dernek üyesi Şevki Yıldız, yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Aziz milletimiz tarih boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerlemiş ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Ayyıldızlı bayrağımız onların cesaretleri sayesinde dalgalanmaktadır. Ezanlarımız minarelerimizden okunmaktadır. Bugün şehitlerimiz ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlıklar sayesinde bize düşen onlara ve emanetlerine sahip çıkmaktır. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir gazimize yapılan saldırı hepimizi üzmüştür. Canı pahasına milletimiz ve vatanımız için mücadele eden gazimiz birkaç kendini bilmez tarafından darbedilmiştir. Olayın duyulması üzerine harekete geçen Valimiz Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Biz de Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak bu olay üzerine şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve güvenlik güçlerimize desteğimizi göstermek amacıyla bir karar aldık. Bugünden itibaren derneğimizde ücretsiz çay ikram etmeye başladık" dedi.

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Necmettin Geniş ise 15 yıldır mahalle muhtarlığı yaptığını ifade ederek, "Mahalle kültürümüz en üst seviyede. Cami derneğimizin aldığı bu kararlardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yüksel Deliçay da "Burası dedemin yaptırmış olduğu camidir. Burada biz de elimizden geldiğince bir şey yapmak istedik. Gazimize geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.