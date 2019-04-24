HABER

Bu çay ocağında tarih kokuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 08:45 | Son Güncelleme

Ordu’da kendi imkanlarıyla koleksiyonunu yaptığı eski eşyaları çay ocağında sergileyen esnaf, insanları geçmişe götürüyor.

Ordu’da kendi imkanlarıyla koleksiyonunu yaptığı eski eşyaları çay ocağında sergileyen esnaf, insanları geçmişe götürüyor. Genç nesillere de geçmişi tanıtan işletmecinin tek hayali ise kendi adına bir müze kurabilmek.
Altınordu ilçesinde yaşayan Muzaffer Akçay, eşiyle birlikte işlettiği çay ocağında, geçmişte kullanılan eski eşyaları sergiliyor. 50 yıl önce biriktirmeye başladığı eşyalardan koleksiyon oluşturan Akçay, gençlerin geçmişi tanımasına, ileri yaştakilerin de o günleri yeniden yaşamasına olanak sağlıyor. Unutulmaya yüz tutan radyo, televizyon, gaz lambaları, tarım aletleri, eski paralar, teşbihler ve birçoğu artık bulunamayan yaklaşık 600 farklı çeşit eşyayı çay ocağında sergileyen Akçay, tek hayalinin kendi adında bir müze kurabilmek olduğunu söyledi.
Koleksiyon yapmaya ilk olarak küçük eşyalar ile başladığını aktaran Muzaffer Akçay, zamanla daha büyük eşyalara heves saldığını söyledi. Büyüklerin, geçmişte kullandıkları eşyaları şimdiye kadar biriktirdiğini söyleyen Akçay, “Tarihimizi insanlara, yeni yetişen gençlerimize anlatıyorum. Bilmedikleri konularda onlara yardımcı oluyorum. Büyüklerimiz gelip geçmişlerini görünce çok mutlu oluyor. Kendim de tarihi çok seviyorum” dedi.

Tek hayali, eşyaların sayısını arttırarak, müze açabilmek
Yaklaşık 600 çeşit farklı ürünün sergilendiğini ve iş yerinde daha fazlasını sergileyemediğini anlatan Akçay, eşya biriktirmeyi imkanlar dahilinde sonuna kadar devam ettireceğini de söyledi. Eşyaları satmayı düşünmediğini ve tek hayalinin bir müze kurmak olduğunu aktaran Muzaffer Akçay, şöyle konuştu:
“Elimden geldiği kadar ne varsa toplayıp, geleceğe, gençlere, çocuklara tarihimizi yaşatmayı düşünüyorum. Satma işi kesinlikle aklımda yok. Hayalimde tek bir şey var, imkanım olsa, büyüklerimiz de yardım etse şahsıma güzel bir müze açmayı düşünüyorum, hayattaki tek hayalim o. Ürünlerimi daha da çoğaltıp, en az 350 metrekarelik alana müze açmayı hedefliyorum."

Yaşlılar geçmişe gidiyor, gençler o günleri yaşıyor
Çay ocağına gelen ileri yaştaki vatandaşlar, geçmiş yıllarda kullandıkları eşyaları görünce adeta geçmişe gittiklerini belirtti. O günün şartları ve teknolojisi ile şimdiki zamanı kıyasladıklarını belirten vatandaşlar, çay ocağının gençlere de örnek olduğunu aktardı. Gençler de zamanında dedelerinin ve büyüklerinin anlattığı, hangi şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğünü, çay ocağında adeta o günleri yaşadıklarını ifade etti.

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildiKorkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi
Londra Saatchi Galeri’de muhteşem açılışLondra Saatchi Galeri’de muhteşem açılış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da PKK operasyonunu: 5 gözaltı

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İstanbul'a çamur yağdı!

İstanbul'a çamur yağdı

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde yangın paniği!

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde panik!

Tankerle TIR çarpıştı, otoyol savaş alanına döndü! Korkunç anlar

Tankerle TIR çarpıştı, otoyol savaş alanına döndü! Korkunç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.