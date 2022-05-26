Zayıflamaya yardımcı oluyor! Zencefilli tarçın çayı ile kilolarınızdan kurtulun

Bilindiği üzere sağlıklı kilo vermenin en kolay yolu düzenli spor, hareketli yaşam şekli ve sağlıklı beslenmedir. Tüm bunların yanı sıra doğal hazırlanan çayların da kilo verme konusunda oldukça faydası vardır.

ZENCEFİLLİ TARÇIN ÇAYI

Fazla kiloların yağa çevrilmesinin önüne geçen tarçın aynı zamanda açlık krizini önler ve iştahı bastırır. Mucize baharat tarçın, bitki çaylarına lezzet vermesi için de kullanılır. İşte zencefilli tarçın çayı tarifi...

1 yemek kaşığı tarçın tozu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı çiğ bal

Yarım limon suyu

500 ml ılık su

Tarçın tozu, su ve rendelenmiş zencefili bir kaba alın. Karışımı kaynatın ve ısıyı kapatın. Ardından karışımı soğumaya alın, bir elekten geçirin. Limon suyu ve bal ilave ederek tüketebilirsiniz.



