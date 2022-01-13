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Bu çayın içine tarçın atınca şifaya dönüşüyor! Çayı içen doktor yüzü görmüyor...

13.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir taraftan Covid-19 salgını yeni varyantları ile devam ederken diğer taraftan ise grip vakaları büyük bir artış gösterdi. Kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı ilaçlar dışında doğal yöntemlerle de kendinizi koruyabilirsiniz. Özellikle faydaları saymakla bitmeyen portakal çayının içine atılan tarçın ise her derde deva oluyor.

Bu çayın içine tarçın atınca şifaya dönüşüyor! Çayı içen doktor yüzü görmüyor...

Hastalıksız bir kış mevsimi geçirmek neredeyse imkansız. Eskiden soğuk algınlığı ve griple mücade edilirken artık bünyelerimizi Covid-19 ve varyantlarına karşı da koruma altına almamız gerekiyor. Her gün D ve C vitamini alarak bağışıklığı güçlendirebileceğimiz gibi doğal yöntemlerle de bağışıklığımızı kuvvetlendirebiliriz.

Bağışıklık sistemini güçlendiren portakal sayesinde hastalıklarla ve günümüzde tüm dünyaya saran virüslerle kolay baş edebilirsiniz. Ayrıca portakal kan basıncını dengelemeye yardımcı olurken, kansızlık tedavisinde de kullanılıyor.

Kışın şifa deposu, ama! Portakal ile ilgili mutlaka bilmeniz gerekenlerKışın şifa deposu, ama! Portakal ile ilgili mutlaka bilmeniz gerekenler

Kalp sağlığı için ideal olarak portakal ve portakal suyu verdiği mineral ve vitaminler sayesinde de vücudu dinç ve sıcak tutmaya yardımcı oluyor.

Cilt için faydaları saymakla bitmeyen portal ve portakal çayını düzenli olarak, dozunda tüketmek doktorlardan uzaklaşmanıza olanak sağlıyor.

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İçeriğinde C ve D vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, organik asitler ve lif barındıran portakal ya da portakal çayına tarçın eklemek, bu faydaları iki katına çıkarıyor.

PORTAKAL ÇAYINA TARÇIN ATMANIN FAYDALARI

Hazırlanan portakal çayına bir çubuk tarçın koyup, her gün düzenli tükettiğinizde vücutta toksin ve virüs birikiminin önüne geçmiş olursunuz.

Bunun yanı sıra antimikrobiyal etkisi olan tarçın, ağız içindeki yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Mide asidini dengeleyerek, yemek borusuna çıkmayı önler.

Ayrıca böbrek taşı oluşumunu engelleyen portakal çayı, kabızlık ve ishale iyi geliyor. Bunun yanında aç karnına portakal suyu tüketirseniz, bağırsak mikroplarından kurtulabilirsiniz.

PORTAKALIN KALORİSİ

  • 1 dilim portakal tüketildiğinde 14 kalori
  • Küçük boy portakal kalori bilgisi: 47 kcal

  • Büyük boy portakal 141 kalori alınabilir.


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