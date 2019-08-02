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Bu cezaevinde her şey organik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda organik olarak üretilen ürünlerin yer aldığı tesislerde incelemede bulundu.Vali Şentürk, Kaymakam İbrahim Güneş ile birlikte Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde Kurum Müdürü Hakan Nihat Söyler’den hükümlülerin ürettiği organik meyve ve sebze, doğal bal, bıldırcın yumurtası, salça ve reçel gibi ürünler hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda organik olarak üretilen ürünlerin yer aldığı tesislerde incelemede bulundu.
Vali Şentürk, Kaymakam İbrahim Güneş ile birlikte Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde Kurum Müdürü Hakan Nihat Söyler’den hükümlülerin ürettiği organik meyve ve sebze, doğal bal, bıldırcın yumurtası, salça ve reçel gibi ürünler hakkında bilgi aldı. Sera ve tarlalarda da incelemede bulunan Vali Şentürk, ’’Pasif insan gücünün aktif hale getirilmesi, üretici kalınması, infaz işlemi tamamlanırken ülke ekonomisine de katkı sağlamak şartıyla Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunun başarılı çalışmalarını yerinde gördük. Yeni çalışmaların da yapılabilmesi hususunda değerlendirmeler yaptık. Yöneticisi, idari personelinin uyum ve gayret içerisinde çalıştığını gözlemledik. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

"Hükümlülere iş imkanı sağlıyoruz"
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Söyler ise, 2014 yılında faaliyete geçen cezaevinde üretilen ürünlerin infaz kurumlarının satış noktalarında satıldığını anlatarak, hükümlülere iş imkanı sağlamalarının yanında öğrendiklerini dışarıdaki hayatlarında da devam ettirebilecek duruma geldiklerini söyledi.

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik

Bu cezaevinde her şey organik
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