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'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor?'

05.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor?'

Ümraniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E., kontrol noktasında durmayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Yunus E., uzun süre izin belgesinin olduğunu söyleyerek direndi. Herhangi bir belge ibraz edemediği için 3 bin 469 lira idari para cezası kesilen Yunus E., "Ben günlük 70 liraya çalışıyorum. Şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor?" dedi.

Olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala 16 RP 430 plakalı otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E. kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Yunus E. otomobiliyle İstiklal Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde yakalandı.

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PARA CEZASI UYGULANDI

Yunus E.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yunus E., sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatte sokağa çıktığı için işlem yapmak isteyen polise uzun süre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna dair belgesinin olduğunu iddia ederek, direndi. Ancak herhangi bir belge ibraz edemediği için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası kesildi.

"ŞİMDİ BU CEZAYI ÖDEMEK İÇİN KAÇ AY ÇALIŞMAM GEREKİYOR"

Yunus E., "İnsanlar yanlış anlayacak, bir şeyin olduğu da yok ki. Benim annem var, babam var benim. Ben günlük 70 liraya çalışıyorum, şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi.

DHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
O cezayı kesen polise sor bakalım, sizin karakol muhabbetiniz nedir? Ben söyleyeyim: zeytin şu kadar, peynir bu kadar olsu. Dolmuşa para vermem, bugün çayı sen ısmarla ben de 5 lira var bilmem ne. Yemin ederim kuruşları konuşurlar hep. Ama cezaya gelince de ver cezayı kim tutar seni!
Tüm devletler, halkına yardım ediyor. Bizimkiler 1 veriyor 5 alıyor.
bir tane örnek versene o "bütün Devletler"e.. Verebileceğin tek örnek Türkiye hâlbuki. Allah kimseyi nankör etmesin
Sokağa çıkmak için beş dakika daha sabredemedinmi

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