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Bu çift ne yapıyor? Google kamerasına takılan bir garip görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

Dünyayı 360 derecelik bir açıyla görmek için fotoğraf çeken Google Street Wiew, yaptığı çalışma sırasında birbirinden ilginç görüntüleri de dünyaya sunuyor.

Bazen panoramik görüntü çekilirken hareketli nesneler oldukça ilginç pozlanabiliyor. Bu durum da ilginç karelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşte onlardan bazıları...

Google'ın objektifine takılan tuhaf görüntüler

Google'ın sokak sokak görüntü çeken otomobiline öyle görüntüler yansıyor ki görenler gözlerine inanamıyor.

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Google Harita uygulaması için çekilen sokak görüntüleri oldukça ilginç fotoğrafların ortaya çıkmasına sebep oldu. Mesela sahilde görüntülenen bir çift ne kadar garip göründüklerinin farkında dahi değil. Gövdesi yok olan çiftin bacak ve kolları da karenin farklı noktalarında yer alıyor.
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Bu kare Google Harita'nın ses getiren ilk görüntüsü değil.
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Daha önce de Hırvatistan'ın sokaklarında yürüyen 'mutant' kız dünya çapında konuşulan biri haline gelmişti.
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Onu bu denli garip yapansa 3. bir bacağının olmasıydı.
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Bir otel penceresinden yansıyan bu kare de 'hayaletlerin' varlığını tekrar sorgulanmasına sebep olmuştu.
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Doğa üstü görüntülerin yanı sıra dünya yansa umrunda olmayan pek çok kişi de Google kamerasına takılanlardan. Mesela tuvalet ihtiyacını bur duvarı arkasına alarak giderebileceğini düşünen bu adam gibi...
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Ya da Google'a müstehcen el hareketi yapmaktan kendini alı koyamayanları da bu guruba dahil edebiliriz. Ne dersiniz...
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İşte Google kamerasına yansıyan diğer garip fotoğraflar...
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GOOGLE OBJEKTİFİNE TAKILAN TUHAF GÖRÜNTÜLER

GOOGLE OBJEKTİFİNE TAKILAN TUHAF GÖRÜNTÜLER
Google da hata yapıyor, hem de ne hata... Tasarımcı Kyle Williams'ın ilginç bir koleksiyonu var. Williams, bir adres araştırırken tesadüfen Google Maps'te tuhaf görüntülere rastladı. Örneğin bu görüntü...
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Birkaç kez yüklenmiş fotoğraflar üst üste binince Google Maps'te insanlar oldukça tuhaf görünüyordu. Bu görüntülere hayran olan Williams, daha sonra Google Maps'te yakaladığı her ilginç kareyi biriktirmeye başladı.
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Ancak bunun dışında Google arka sokaklara girerek de olmadık görüntüleri internette paylaştı. İşte Williams'ın koleksiyonundan tuhaf görüntüler...
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Google'ın sokak sokak görüntü çeken otomobiline öyle görüntüler yansıyor ki görenler gözlerine inanamıyor.
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Google kamera

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