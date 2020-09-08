Bu çiftlikte misafirler odayı bir atla paylaşıyor

Birleşik Krallık’taki Cartmel bölgesinde bir çiftlik bulunduğu bölgedeki restoran, bar, hediyelik eşya dükkanı, görülmeye değer yerler gibi turistik aktivitelere yakınlığının yanı sıra, alışılmamış bir deneyim daha sunuyor.

Greenbank Çiftliği adlı bu yerin sahibi, at ahırlarını ranzalarla tamamlanmış odalara dönüştürerek, konukların midillilerle birlikte uyuyabileceği bölmeler oluşturmuş. Bu odalarda konaklayan misafirler, yataklarından kalkmadan atları sevebilir ve onları besleyebilir.

Odalarda çift ve tek kişilik ranzaların yanı sıra, buzdolabı, ocak gibi mini bir mutfak bulunuyor. Her ahırda ise en fazla üç kişi kalabiliyor. Odaların şeffaf bölmelerle ayrılmış olması sayesinde konuklar atların yaşam alanlarını doğrudan görebiliyor.

Hepsi bu kadar da değil. İsterseniz atları atıştırmalıklarla besleyebilirsiniz ya da içinde kendine ait banyosu bulunan suitlerden birine geçerek atlarla daha kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

Tüm bu hizmetlere dahil olmayan tek bir şey var; ata binmek. Ata binmek isteyen konukların kendilerine bir jokey temin edilebilmesi için Greenbank Çiftliği sahipleriyle doğrudan iletişime geçmesi gerekiyor.

Yine de atlarla vakit geçirmek, onları beslemek ve onlarla iletişim kurmak size iyi gelecektir. Böyle bir tatil yapmak için ödemeniz gereken ücret ise 2.450 TL’den başlıyor.

