HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu cilt rahatsızlıkları korona göstergesi olabilir!

Bu cilt rahatsızlıkları korona göstergesi olabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Fransız dermatologlar yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurdu.

Bu cilt rahatsızlıkları korona göstergesi olabilir!

En sık rastlanan Kovid-19 belirtileri arasında ateş, halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı gösteriliyor. Ancak bu belirtiler yeni tip koronavirüsü doğrulamak için yeterli değil. Kesin tanı için test yapılması gerekiyor.

Doktorlar ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu.

ABD'de bir hastanın Kovid-19 nedeniyle nadir bir beyin hastalığı geliştirmiş olabileceği belirtilmiş, dünya genelinde birçok doktor da bazı Kovid-19 hastalarında ani koku ve tat körlüğü yaşandığını aktarmıştı.

Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, henüz bir bilimsel çalışmayla desteklenmese de Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği (SNDV) Kovid-19 hastalığı belirtisi olabilecek bir dizi cilt rahatsızlığı rapor etti.

Habere göre SNDV, Kovid-19'la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo (sahte) soğuk yanığı, ürtiker (kurdeşen) ve geçmeyen kızarıklıkları saydı.

Aniden ortaya çıkan geçmeyen kızarıklıkların ağrılı olabileceğini belirten dermatologlar lezyonların geçici ürtikerden kaynaklandığını belirledi.

Haberde SNDV'nin hem özel hem de kamu sektöründe çalışan 400'den fazla uzmandan oluşan bir WhatsApp grubu kurduğu aktarıldı.

Uzmanlar cilteki bu rahatsızlıkların solunum yolu rahatsızlıkları gibi diğer tipik Kovid-19 belirtileriyle hem lişkili olabileceğini hem de olmayabileceğini söyledi.

SNDV'nin açıklamasında "SNDV'ye bildirilen çok sayıda vakanın incelenmesi bu belirtilerin koronavirüsle ilişkilendirilebileceğini gösterdi. Bu olası bulaştırıcı hastaların en hızlı şekilde tespit edilmesi için kamuyu ve sağlık çalışanlarını uyarıyoruz" dendi.

Açıklamada hastaların bu belirtileri göstermeleri halinde bir doktorla görüşmeleri tavisye edildi.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon Kovid-19 vakalarında cilt rahatsızlığı belirtileri görüldüğü konusunda yayımlanmış bir bilimsel çalışma görmediğini açıklamıştı.

Ancak Salomon yeni koronavirüsle ilgili her şeyin bilinmediğini ve her gün yeni bilgiler elde edildiğini de vurgulamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Rusya'da korkutan patlama!Rusya'da korkutan patlama!
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?
Anahtar Kelimeler:
cilt rahatsızlığı koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

Diğer Haberler
Personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

Personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! Koronavirüs marketlerde böyle yayılıyor

Koronavirüs marketlerde böyle yayılıyor

Evinizden Mars'a seyahat mümkün

Evinizden Mars'a seyahat mümkün

Rusya'da korkutan patlama!

Rusya'da korkutan patlama!

Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.