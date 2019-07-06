Bu çocuklar kız mı, erkek mi bilinmiyor

Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin 7 yaşındaki en büyük çocuğu ve kendini kız gibi hissettiği için Tuba ismi verilen ve 1 aylık olan çocuğu Fatma’nın doğduktan bir 1 ay sonra cinsiyetinin belli olmadığı acı gerçeğini öğrenince kahroldu.

Karacadağ Kürtepe Mahallesinde yaşayan Gül çifti, en büyük çocukları olan 7 yaşındaki Tuba dünyaya geldi. Bir süre sonra çocuklarının idrarını yapamadığını ve genital bölgede şişlik oluştuğunu fark eden aile bunun üzerine çocuklarını Siverek Devlet Hastanesine götürerek muayene ettirdi. Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuklarının kız değil, erkek olduğunu öğrenen aile şoke oldu. Aile bunun üzerine Diyarbakır’da hastaneye yönlendirildi. Aile Diyarbakır’da da doktorların yaptığı inceleme sonucunda çocuğun kız olmadığını, erkek olduğunu ve İstanbul’da müdahale yapılmasını öğrendi. Baba Şükrü Gül, elindeki birikimle 2 yıl çocuğunu İstanbul’a götürüp getirip tedavi olması için uğraştığını, ama eldeki birikim bitince ve bir sonuca varamayınca öylece bırakıp çocuklarını kız gibi yetiştirmeye devam ettiğini söyledi. Daha sonra dünyaya gelen 5’nci çocuğu olan 1 aylık Fatma’nın da aynı durumda olduğunu ve doktorların yapmış oldukları ultrason sonucuna göre kız olarak öğrendikleri çocuklarının erkek olduğu ve ameliyatla erkek olabileceğini öğrenen aile 7 yaşında olan ilk çocukları Tuba ve 1 aylık olan çocukları Fatma için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.