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Bu çocuklara her yer okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 08:46 | Son Güncelleme

Doğa ile iç içe eğitim gören öğrenciler, hem ata biniyor hem de atölyelerde farklı farklı çalışmalara imza atıyor.Çocuğa okulu ve eğitimi sevdirmek için aileler kadar eğitim kurumları da farklı projelerle onlara eğitimi aşılıyor.

Doğa ile iç içe eğitim gören öğrenciler, hem ata biniyor hem de atölyelerde farklı farklı çalışmalara imza atıyor.
Çocuğa okulu ve eğitimi sevdirmek için aileler kadar eğitim kurumları da farklı projelerle onlara eğitimi aşılıyor. Bursa Teknoloji Fen Okulları, fırsat buldukça öğrencilerine okul dışında düzenlediği eğlenceli etkinliklerle eğitimi sevdirmeyi başarıyor. Anaokulu ve İlkokul öğrencilerini at çiftliğine götüren okul yetkilileri, çocukları doğa ile iç içe eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.
Temiz havada yaptıkları atölye çalışmalarında kendinden geçen öğrenciler, sıkıldıklarında ise bindikleri atlarla stres atıyor. Çocuklarının aldığı eğitimin ne kadar yararlı olduğunu gören anne ve babaların ise mutluluğunu gözlerinden okunuyor. Yaptıkları atölyelerden ve etkinlikten bahseden öğrenciler, at beslediklerini ve yaptıkları tahtadan atları boyadıklarını söyledi. Atölye çalışmalarını her zaman çok sevdiğini belirten öğrenciler, evde de aileleriyle birlikte çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Çocukların kapalı mekanlar haricinde böyle dışarıda etkinlik ve eğitimlere katılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden aileler ise, “Bu sayede onları okula bağlılığını da doğa ile iç içe farklı etkinlikler yaptıkları zaman daha başarılı olduklarını görüyoruz. Başarıya da destek olan tüm faaliyetleri destekliyoruz. Aile olarak da bir şeyler paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan da çok keyifli ve güzel geçiyor” dedi.
Okul olarak hep farklı eğitim sistemlerini ön planda tuttuklarını belirten Okul Müdürü Müge Düşmez ise, “Öncelikli hedefimiz onları doğa ile buluşturmaktır. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte hoşça vakit geçirmek istiyoruz. Atölyelerde yaptığımız tüm çalışmaları dışarıdaki etkinliğe taşıyoruz. Bizim okulda olmayan tüm ailelerimize de okulda yapılabilecek etkinlikleri de gösteriyoruz. Çocuklarımızı kapalı ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Okulun her zaman her yerde olabileceğini hedeflemiştik. Bu tür çalışmalarla farkımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul

Bu çocuklara her yer okul
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