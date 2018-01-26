MAGAZİN

'Bu çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım'

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 11:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

Şarkıcı Emel Müftüoğlu’ndan duygulandıran Mehmetçik paylaşımı.

'Bu çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım'

Emel Müftüoğlu soğukta yerde yatan askerlerin fotoğraflarını paylaşıp farkındalık yarattı. Şarkıcı fotoğrafın altına; ‘Dün gece kombi arızalanmış ev çok soğuktu... Sevgilim bu yatak çok rahatsız değiştirelim mi? Doğru dürüst uyuyamıyoruz... Akşama ne yesek; şöyle deniz kenarı balık mı, et mi? Ay o Zerrin’in dün geceki hali neydi, nasıl rüküş giyinmiş davette… Böyle bir sonradan görmelik görmedim. Her yer indirime girmiş daha fırsat bulup bir çöp alamadım... Ne çok derdimiz var dimi? Bu resmi koydum ki çok sıkıldığımızda bu soğuk taşlara yatan çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım... Allah onları korusun. Hepsi birer kahraman olan bu korkusuz çocuklarımızı biran önce sevdiklerine kavuştursun... ’mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
emel müftüoğlu Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mehmetçik sınırda kurşunun önünde durduğu için an gelip kendini en sevdiği canını feda ettiği için bizler rahatça uyuyor sokaklarda özgürce geziyor acılarımızı ve mutluluklarımızı yaşayabiliyoruz,fedakar canların bu hallerine bakıp dert dediklerimizi sorgulamamız gerek
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