Bu codec sayesinde fotoğraf ve videolar daha az yer kaplayacak

Görsel kaliteden ödün vermeden önceki standart olan H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama‘ya (HEVC) kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında daha az yer kaplıyor.

10 GB'LIK VİDEO 5 GB'A DÜŞECEK

H.266/VVC, yüksek dinamik aralıklı video ve çok yönlü 360 derece videoyu destekliyor. Ayrıca, SD’den HD’ye 4K ve 8K’ya kadar tüm video çözünürlüklerinin verimli iletimini ve depolanmasını sağlıyor. Bu yeni codec daha az yer kaplayacağı için mobil ağlarda video yüklemek daha da kolaylaşacak.

Mevcuttaki H.265 codeci ile çekilen 90 dakikalık bir UHD video 10 GB yer kaplıyor. Bu yeni codec sayesinde bu alan 5 GB‘a kadar düşecek.

Bu codec; Apple, Ericsson, Intel, HUAWEI, Microsoft, Qualcomm ve Sony gibi dev ortaklarla birlikte geliştirilen, 34 büyük üye şirketten oluşan bir grup olan Media Coding Industry Forum (MC-IF) tarafından lisanslanacak.

VİDEO KULLANIMINI ARTIRACAK

Fraunhofer HHI’de Video Kodlama Sistemleri grubu başkanı; “H.266 / VVC tarafından sunulan kodlama verimliliğindeki kuantum sıçraması nedeniyle, video kullanımı dünya çapında daha da artacaktır. Dahası, H.266 / VVC’nin artan çok yönlülüğü, videonun iletimi ve depolanması ile ilgili daha geniş bir uygulama yelpazesi için kullanımını daha cazip hale getirecek.” dedi.

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