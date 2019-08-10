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"Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Fitne odakları bir türlü dinmek bilmez bu coğrafyada. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Biz güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü olursak ayakta kalırız, dostlarımıza güven veririz, düşmanlarımıza da korku salarız"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fitne odakları bir türlü dinmek bilmez bu coğrafyada. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Biz güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü olursak ayakta kalırız, dostlarımıza güven veririz, düşmanlarımıza da korku salarız." dedi.

Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından bir kafenin bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında, İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, bayramların huzurla bereketle geçmesi temennisinde bulundu.

Özhaseki, 25 yıldır belediyecilik yaptıklarını ve kavgalardan, çekişmelerden uzak Kayseri'ye hizmet ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadaki zorluklarımız bir taraftan ülkemizin jeopolitik konumundan, diğer taraftan inançlarımızdan ve temsil ettiğimiz misyondan, bir taraftan da tarihte üstlenmiş olduğumuz gönül coğrafyamızın liderliğini yapmamızdan kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı fitne odakları bir türlü dinmek bilmez bu coğrafyada. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Biz güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü olursak ayakta kalırız, dostlarımıza güven veririz, düşmanlarımıza da korku salarız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun liderliğinde hepimiz inşallah üzerimize düşeni yaparız. Bu coğrafyada bizler kardeşlerimize, milletimize inşallah güzel günler gösteririz."

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri kurban bayramı

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