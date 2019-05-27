İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyadaki sulhu, sükutu da biz sağlamak zorundayız. Yoksa bu coğrafyanın tamamını karıştırıp bizi de içine çekmeye çalışıyorlar." dedi.

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yassıada'yı ziyaret ettiklerini, Yassıada'da millete hizmet eden dönemin cumhurbaşkanına ve başbakanına hakaret edildiğini hatırlattı.

Soylu, hakaret edenlerin değil, hakarete uğrayanların isimlerinin hatırlandığına vurgu yaparak, idama mahkum edilen cumhurbaşkanı ve başbakana ülkenin her noktasından dualar gönderildiğini söyledi.

329 bin Suriyeli'nin, Türkiye'nin katkılarıyla ülkelerinde huzurun sağlandığı bölgelere döndüğünü dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Nasıl huzuru sağladık biliyor musunuz? Bizim orada mühendislerimiz var, savcımız, hakimimiz var. Bizim orada hemşiremiz, doktorumuz var. Bizim orada şu anda kaymakamımız, polisimiz, jandarmamız, askerimiz, bizim orada öğretmenimiz var. Amerika, 'oraya giremezsiniz' demesine rağmen bizim orada şu anda beş vakit ezan okuyan, 'Allahu ekber' diyen imamımız var. Biz büyük bir milletiz. Bu coğrafyadaki sulhu, sükutu da biz sağlamak zorundayız. Yoksa bu coğrafyanın tamamını karıştırıp bizi de içine çekmeye çalışıyorlar."