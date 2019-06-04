"Bu coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz"

"Bundan sonra buralarda yapmamız gereken çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak. Beldelerimizin, ilçelerimizin, illerimizin hep birlikte ihyasını, imarını, huzurunu çok daha iyi noktaya taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Özellikle şu an da Beytüşşebap sınırlarındayız. Beytüşşebap'taki kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bize 31 Mart'ta çok güçlü bir destek verdiler. Bu, altına önemli notların düşüleceği bir destek. Biz de elimizden geleni yapacağız."

"Bugünleri, hayal edebilmek esas itibarıyla mümkün değildi ama bu milletin kararlılığı, mümkün olmayanı mümküne çeviren bir iradeye sahiptir." ifadesini kullanan Soylu, şöyle konuştu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyayı gül bahçesine artık sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz." dedi.

Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadelede sağlanan başarıyla gelen huzur ortamına dikkati çeken Soylu, "Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Buralarda tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Bunu birlikte başaracağız ve bu milletin başından bu musibeti hep birlikte söküp atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, terörle mücadeledeki kararlılıkları konusunda millete söz verdiklerini vurgulayarak, ne bu toprağı kimse ile paylaşacaklarını ne de sağlanan huzuru kimseye bozdurtmayacaklarını dile getirdi.

- "Burada bir tarih yazıyorsunuz"

Vatandaşın, güvenlik güçlerine dua ettiğini, onları dualarla muhafaza etmeye çalıştığını anlatan Süleyman Soylu, "Burada bir tarih yazıyorsunuz. Bir büyük millet ve dünya bu tarihe şahitlik ediyor. Onun için yaptığınız iş sadece bugün değil, bundan sonraki zaman diliminde de dilden dile dolaşacak." dedi.

"Yolculuğumuza devam edeceğiz. Abdestimizle, namazımızla, ay yıldızlı bayrağımızla, gelecek nesillerimize hür, özgür, bağımsız ve başımız göğe değecek kadar onurlu bir memleketi hep birlikte bırakıyoruz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: