HABER

Bu da 65 liralık dolandırıcılık

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcılar yüzünden 65 liralık telefon faturası ödemek zorunda kaldı.Edinilen bilgiye göre Yenibağlar mahallesinde yaşayan N.Ş.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcılar yüzünden 65 liralık telefon faturası ödemek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre Yenibağlar mahallesinde yaşayan N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayarak, ‘Kargonuz var’ diyen dolandırıcılar, bir telefon numarası verdi. Bunun üzerine dolandırıcıların verdikleri numarayı arayan N.Ş. uzun süre karşı taraftan ses alamayınca bir süre sonra telefonu kapattı. Daha sonra faturasını kontrol eden vatandaş, 65 liralık bir tutarın faturaya yansıtıldığını gördü. Polis merkezine başvuran N.Ş. suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralıTraktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı
Güvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldüGüvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.