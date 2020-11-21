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Bu da alkolik hırsız

21.11.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Adana’da marketlerden sadece içki çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketinden içki çalınan iş yeri sahipleri ile bisikleti çalınan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Adana’da marketlerden sadece içki çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketinden içki çalınan iş yeri sahipleri ile bisikleti çalınan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde 1, Çukurova’da 2 olmak üzere 4 zincir marketten içki hırsızlığı yapan şüphelinin Sami Orkun P. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren polis, 19 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi’ndeki bir marketten yine içki hırsızlığı olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sami Orkun P.’yi kovalama sonucu Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde ara sokakta yakaladı. Zanlının içkileri çalması sanayi saniye görüntülendi.
Bu arada ekipler, son bir ay içerisinde merkez ilçelerden Seyhan’da 11, Çukurova’da 8 olmak üzere maddi değeri yüksek olduğu tespit edilen 19 bisikleti çalan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Coşkun T. olduğunu belirledi. Ekipler, Coşkun T.’yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki evinde yakaladı. Zanlının bisikletleri çalması da saniye saniye görüntülendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun T. ile Sami Orkun P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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