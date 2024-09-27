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Bu da başıma gelmez artık demeyin, çünkü her şey gelebilir... Kafasına pencere düştü!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.09.2024 11:43
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Arkadaşıyla sohbet ediyordu neye uğradığını şaşırdı. Kaldırım kenarında dururken kafasına cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu da başıma gelmez artık demeyin, çünkü her şey gelebilir... Kafasına pencere düştü!

Olay, 24 Eylül Salı günü saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Dükkanın önündeki kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu. Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü.

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Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalıştı. Çerçevenin camı ise paramparça oldu. Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Eminönü cam pencere
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