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Bu da çiçek hırsızı

06.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da pide salonu önündeki saksıdaki çiçekler bir kadın tarafından tek tek sökerek çalındı.

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Antalya’da pide salonu önündeki saksıdaki çiçekler bir kadın tarafından tek tek sökerek çalındı. Bugüne kadar para ve ekmek çalanı gördüğünü, çiçek çalanı ilk kez gördüğünü belirten iş yeri sahibi, kadından şikayetçi olmadı.
Olay, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi kavşağında bulunan pide salonunda yaşandı. Sabahın erken saatlerinde pide dükkanının önüne gelen bir kadın, iş yeri önündeki saksılarda bulunan çiçeklerin çevresinde bir tur atıp etrafı kolaçan etti. Ardından saksıların kenarına oturarak çiçekleri tek tek yerinden söken kadın, üç saksıyı da boşalttıktan sonra yoluna devam etti.
Sabah saat 06.30 sıralarında işyerini açtıklarını belirten iş yeri sahibi Mehmet Deveci, "Temizlik yaparken iş yerimizin önünde saksılardaki çiçeklerin olmadığını gördüm. Hemen kameraları açtım. Gördüğüm manzara karşısında şaşkına döndüm. Bir kadın saksılardaki çiçeklerimizi söküp götürmüştü. Bugüne kadar para çalanı, ekmek çalanı gördüm. İlk kez çiçek çalanı görüyorum” dedi.
Çiçeklerini söken kadına seslenen Mehmet Deveci, “Kendisinden şikayetçi olmayacağım. Ondan tek isteğim bir daha çiçeklerimizi çalmaması. Gelsin istesin biz verelim. Çiçekler ve ağaçlar kesilmez koparılmaz” diye konuştu.

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