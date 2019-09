Bu da çobanların bayramı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde, yaşlı ve genç çobanlar "Çobanlar Bayramı" adı verilen etkinlikte buluştu.

Domaniç Koyun Keçi Birliği Başkanlığı tarafından Güney köyünde bu yıl yedincisi düzenlenen Çobanlar Bayramı’nda çobanların buluşması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Her yıl farklı çobanlar tarafından imece usulü kesilen hayvanlardan pişirilen güveçler, davetlilere ikram ediliyor. Canlı müzik eşliğinde çobanlar gönüllerince eğleniyorlar.

Birlik Başkanı Nevzat Baş, “Çobanlardan oluşan yediden yetmişe 122 üyemiz var. Her yıl Kurban bayramından sonra bir araya gelerek, hem bilgi paylaşımında bulunuyoruz, hem de Kurban sonrası bir yıllık emeğimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz ve adeta kendi bayramımızı kutluyoruz. Atalarımız Kayıların yaylak olarak kullandığı Domaniç meralarında bizde yetiştirdiğimiz hayvanların bereketine şükrederek kendimizce bir eğlence düzenliyoruz. Yedi yıldır devam eden bu geleneğin uzun yıllar devam etmesi için gayretlerimiz devam edecektir” dedi.

Çobanlardan Hali Mutluer, “Organizasyonun sebebi Çoban kardeşlerimizi ailecek toplayıp, aile ortamında bir araya getirip kaynaştırmak, eski Yörüklerin adetini devam ettirmek birinci gayretimiz bu. Her yıl 3-5 arkadaşımız toplanıyor. Etimiz kendimizden, domates biberimiz kendimizden, çorbamız kendimizden, karpuz ve ekmeğimiz kendimizden tamamen imece usulü sırayla yapıyoruz. Sazcılarımız kendi yöremizden. Arkadaşlarımıza rica ediyoruz onlarda bizi kırmayıp eğlencemize katılıyor ve bizi eğlendiriyorlar. Bu eğlenceyi kurban bayramından sonra yapıyoruz. Çünkü çobanların bayramı kurbandır. Yani, maddi ve manevi çobanların yüzü kurbanda gülüyor” diye konuştu.

Çocukluğundan beri hayvancılık ile uğraştığını belirten Mahmut Güran, “1956 doğumluyum kendimi bildim bileli çobanım. Çobanlarla ilgilenilmesini istiyorum. Çobanlarla ilgilenirsek hayvan ucuza mal olur. Meralarımız daralıyor. Meralar daraldığı için hayvan eti pahalıya mal oluyor. Vatandaş et yemekte zorlanıyor. Buna dikkat edersek et de ucuza mal olur” ifadelerini kullandı.