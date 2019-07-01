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Bu da düğün konvoyu drifti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 17:53 | Son Güncelleme

Konya’da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan otomobillerin drift yaptığı ve gelin aracıyla yarıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.Konya’da cezaları yüksek olmasına rağmen trafikte drift yapan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bu da düğün konvoyu drifti

Konya’da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan otomobillerin drift yaptığı ve gelin aracıyla yarıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Konya’da cezaları yüksek olmasına rağmen trafikte drift yapan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Konya’da vatandaşlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor. Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor. Daha sonra başka bir otomobil de drift yapmaya başlıyor. Bu sırada kırmızı renkli araç bu sefer de lastik yakarak ortalığı dumana boğuyor. Sürücülerin drift yapmalarının ardından gelin aracı olduğu düşünülen aracın da alana gelerek, diğer araçlarla hızlı bir kalkış yapıp yarıştığı görülüyor. Yaşananlar kaldırımda bekleyin bir vatan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülere yansıyan bir seste bir kişinin ceza yazdırmak için çekim yaptığını söylediği duyuluyor.

Bu da düğün konvoyu drifti

Bu da düğün konvoyu drifti

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