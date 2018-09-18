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Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı belirlenen firari sanık Levent Dündar'ın, askeri lise sınavının hiçbir aşamasına katılmadığı halde başarılı gösterilip Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) girmesi sağlanarak "kurmay binbaşılığa" kadar yükseltildiği ortaya çıktı.

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Deniz Lisesi sınavına girdiğine dair kaydı bulunmayan Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiği "FETÖ metre" uygulamasına takıldı. Darbe girişiminden sonra bütün personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını inceleyen "FETÖ metre" uzmanları, 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı Levent Dündar'ın isminin listede olmadığını belirledi.

Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye rastlamadıkları gibi mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını tespit etti. Dündar'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait olduğu öğrenildi.

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"HATIRLAMIYORUM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu nedenle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi. Tahkikatı yapan yetkililerin görüştüğü Dündar, yazılı sınava nerede, ne zaman ve nasıl girdiğine dair dönem arkadaşlarının aksine net cevaplar veremedi ve soruları "Hatırlamıyorum." diyerek geçiştirdi.

İdari ve adli soruşturma sonucu Dündar'ın başarılı gösterildiği 1993'teki sınavın değerlendirme komisyonunda bilgi işlem personeli olarak görev alan kişinin, darbe girişiminden hemen sonra tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan olduğu ortaya çıktı.

KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Dündar'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, yabancı dil sınavı sorularını önceden elde ettiği, FETÖ'den ihraç edilen 1'inci ve 2'nci sicil amirleri tarafından yüksek not verilerek yükselmesinin sağlandığı belirlendi.

Dündar'ın eşinin, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın sanığı olduğu, Sahil Güvenlik Komutanlığında üsteğmen rütbesinde görev yapan kardeşi hakkında ise "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında işlem yapıldığı ve 701 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği anlaşıldı.

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LİSE GÜNLÜĞÜNDEKİ "TESADÜF"

Deniz Lisesindeki dönem arkadaşlarının mezuniyet yıllığına düştüğü notlar da Dündar'ın Deniz Lisesi sınavına girmediğine işaret ediyor.

Dündar'a, "köfte" lakabını takan arkadaşlarından C.K'nin, mezuniyet günlüğüne, "Levent'in okula girmesi tam bir tesadüf sonucudur. Sınav sonuç listesinde adı olmamasına rağmen bir isim benzerliği sonucu bu okula girmiştir." notunu düştüğü belirlendi. Bir başka dönem arkadaşı O.T'nin de "Köfte, isim benzerliğinden doğan tesadüf sonucu okulumuza girmiştir." ifadesini yazdığı tespit edildi.

Darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen Dündar, 26 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece, 7 Eylül 2016'da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bu tarihten sonra firar ettiği belirlenen Dündar hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Levent Dündar Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
akp döneminde değişen ne oldu..aynı feto sistemi devam..adam kayırma,yandaş kollama..bizler eşşekiz, sadece binicilerimiz değişir...
haysiyetsiz adamın "altın nesli" çöp oldu yetmedi yetenekli vatan evlatlarının önü kesildi ve haysiyetsiz adam hala etli pilavını yemeye devam ediyor
BUNLARIN HEPSİ İSRAİL AJANLARININ DOLAPLARI, BU FETÖ SÜMÜKLÜ PİYON. DİNSİZLER
inançsız olduğunuz için fetöcüsünüz hainler
Din tüccarları. Al birini vur öbürüne.
Yok artık! Oturduğu yerden bir yerlere gelmiş,bu kadar da haksızlık olur mu! O hakkı yenen kişiler ne olacak şimdi!
akp nin ne farkı fetö den gün gelecek fetö metö getö ne varsa bunların hepsi vatana ihanetten yargılanacak...
1993 te kim vardı bunlar değil onlar karşılardı
fetöcü=menzilci=hertürlü din simsarı cemaat=AKP ZIHNIYETI ~Tayyip erdoğan mantığı ve sonuç benden olsu sorgusuz itaatkar olsun isterse mal olsun bu ülkenin her kademesine getiririm...
diplomasız cumhur gibi vayyy beyy... ama et kafalı embesil kesim varmış memlekette....ne olcak adı yeni türkiye...!
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