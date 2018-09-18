Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Deniz Lisesi sınavına girdiğine dair kaydı bulunmayan Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiği "FETÖ metre" uygulamasına takıldı. Darbe girişiminden sonra bütün personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını inceleyen "FETÖ metre" uzmanları, 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı Levent Dündar'ın isminin listede olmadığını belirledi.

Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye rastlamadıkları gibi mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını tespit etti. Dündar'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait olduğu öğrenildi.

"HATIRLAMIYORUM"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu nedenle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi. Tahkikatı yapan yetkililerin görüştüğü Dündar, yazılı sınava nerede, ne zaman ve nasıl girdiğine dair dönem arkadaşlarının aksine net cevaplar veremedi ve soruları "Hatırlamıyorum." diyerek geçiştirdi.