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Bu da gerçek Kaz Bank

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde yaşayan 28 yaşındaki üniversite mezunu Kübra Aktay, kaz yetiştirme tesisi kurup kendi işinin patronu oldu.Üniversite mezunu kadın müteşebbis Kübra Akay tarafından Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde kaz yetiştirme tesisi kuruldu.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde yaşayan 28 yaşındaki üniversite mezunu Kübra Aktay, kaz yetiştirme tesisi kurup kendi işinin patronu oldu.
Üniversite mezunu kadın müteşebbis Kübra Akay tarafından Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde kaz yetiştirme tesisi kuruldu. 400 kaz ile tesisini kuran Akay, kaz sayısını artırmayı hedefliyor. Genç çiftçi, kazlarının günlük yemleme ve diğer bakımlarını da kendi elleri ile yapıyor.
Köy hayatını sevdiği için köyde yaşama arzusuyla kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini belirten Akay, “Poyrazlı köyündenim ve üniversite mezunuyum. Köyde yaşamayı seviyorum ve büyük şehirlerdeki iş olanakları kısıtlı. Burada kendi işimi kurmak istiyordum hep ve girişimcilik kursuna gitmiştim. Kursta fikir geliştirdim ne iş yapabilirim köyde nasıl bir iş kurarım diye ve kaz işine merak sardım. Hayvanları çok seviyorum. Devletten 30 bin lira hibe desteği aldım ve 2,5 yıl önce bu işi kurdum. İşler iyi gidiyor ve işlerimde sıkıntı yok. İşe ilk başta 400 damızlık kaz ile başladım ve çoğalttım, geçen yıl civciv ve damızlık satışlarım oldu. Şu anda 700 kaz ile devam ediyorum” dedi.

Büyükleri tavsiye etmedi
Akay, kaz yetiştirmeye karar verdiğinde bir çok kişinin fikrini değiştirmesi için çabaladığını belirterek, “Burada alışılagelmiş bir büyük ve küçükbaş hayvancılık vardı. Bu işe girme Kübra dediler. Ben hayır dedim neye mal olursa olsun ben bunu deneyeceğim dedim ve denedim pişman değilim. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kanatlı hayvan sağlığına bakacak veteriner sıkıntısı yaşıyoruz ve ben bu konuda gerekli desteği göremedim. Pazar konusunda da devletimizin gerekli kurum ve kuruluşlara yetki verip bize destek olmasını talep ediyorum. Ürettiğimiz kazları satmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Üretici arkadaşlar çoğaldı bu nedenle ürettiğimiz kazları satmakta pazar sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

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