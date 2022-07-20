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  4. Bu da 'Hacı Murat' aşkı... 150 bin lira harcayarak yeniledi: Binmekten zevk alıyorum

Bu da 'Hacı Murat' aşkı... 150 bin lira harcayarak yeniledi: Binmekten zevk alıyorum

20.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Ömer Faruk Yılmaz'ın Murat 124 aşkı şaşkına çevirdi. Akeski'de yaşayan Yılmaz, 'babadan kalma sevda' dediği 'Hacı Murat' için 150 bin lira harcadı. Bazı orijinal parçaları İtalya'dan getirten Yılmaz, yenilediği aracına gözü gibi bakıyor. Ayda sadece 1 kez dışarı çıkarıp kullandığı aracına binmekten büyük zevk aldığını söyleyen Yılmaz, satmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Bu da 'Hacı Murat' aşkı... 150 bin lira harcayarak yeniledi: Binmekten zevk alıyorum

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Yılmaz'ın Murat 124 aşkı filmlere konu olacak cinsten. Halk arasında 'Hacı Murat' olarak da bilinen aracı satın aldıktan sonra 150 bin lira harcayarak yenileyen Yılmaz, otomobilini ayda sadece 1 gün kullanıyor...

TOFAŞ tarafından 1971'de üretimine başlanan ve adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde hüküm süren Sultan 1. Murad'dan alan Murat 124 marka otomobiller, hurda yasasının ardından trafikteki sayısı azalsa da meraklıların halen ilgisini çekiyor.

Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124'ler, korunan orijinal özelliklerine göre değişik fiyatlardan alıcı buluyor.

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Akseki'de galericilik yapan Yılmaz da "babadan kalma sevda" olarak nitelendirdiği Murat 124'üne 2 yıl önce kavuştu. İlçeye 1976'da sıfır kilometre olarak getirilen otomobili ilk sahibinden satın alan Yılmaz, orijinaline uygun yenilediği aracına gözü gibi bakıyor.

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BAZI PARÇALAR İTALYA'DAN GETİRİLDİ, 150 BİN TL TUTTU

Ömer Faruk Yılmaz yaptığı açıklamada "Hacı Murat"ının kendisinden 2 yaş küçük olduğunu söyledi.

Otomobili 1,5 yıl önce yenilemeye başladığını belirten Yılmaz, "Konya ile Seydişehir arasında işin ehli ustalar olduğunu öğrendim. Aracı oraya götürerek 1,5 yıllık emeğin sonunda orijinal hale getirdik. Birçok yerden orijinal parçaları bularak araca taktık, bazı parçaları İtalya'dan getirtmek zorunda kaldık. 150 bin liraya yakın masraf ettim." dedi.

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Geçmiş yıllarda rahmetli babasının Murat 124 alıp sattığını anlatan Yılmaz, çocukluğunun "Hacı Murat"larla geçtiği ifade etti.

Yılmaz, yaşadığı bu anılar dolayısıyla Murat 124'lerin kendisi için "babadan kalma sevda" olduğunu dile getirdi.

AYDA 1 KEZ KULLANIYOR: HACI MURAT'IMA BİNMEKTEN ZEVK ALIYORUM

Otomobilini çok sevdiğini kaydeden Yılmaz, "Aracımı ayda sadece bir kez hafta sonu dışarı çıkarıp kullanıyorum. 'Hacı Murat'ıma binmekten büyük zevk alıyorum. Yeni otomobiller aynı zevki vermiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinde Murat 124 tutkunları olduğunu vurgulayan Yılmaz, aracının tamamen orijinal olduğu için bu tutkuya sahip kişiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

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SATMAYI HİÇ DÜŞÜNMÜYOR

"Hacı Murat"ına sürekli talipler çıktığına işaret eden Yılmaz, "Özellikle Samsun'dan bir arkadaş sürekli arayarak aracı satıp satmayacağımı soruyor. Ben de satmayacağımı ama isterse gelip kullanabileceğini söylüyorum. Murat 124'ümü kesinlikle satmayı düşünmüyorum." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya murat 124
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