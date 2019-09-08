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Bu da hayvan yıkama servisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde büyük ve küçükbaş hayvanları ücret karşılığında yıkıyor.Gercüş ilçesinde Ömer Barlak isimli vatandaş, bahçeli olan evinin bir bölümünü hayvan yıkama servisi haline getirdi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde büyük ve küçükbaş hayvanları ücret karşılığında yıkıyor.
Gercüş ilçesinde Ömer Barlak isimli vatandaş, bahçeli olan evinin bir bölümünü hayvan yıkama servisi haline getirdi. Küçük danaları 15, büyük danaları ise 20 liraya yıkayan Barlak, çiftçilerden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Barlak, "Havalar sıcak olduğu için hayvanlar yemlerini fazla yiyemiyor. Biz de bahçenin bir bölümünü hayvanları yıkamaya ayırdık. Hayvan sahipleri, hayvanlarını buraya getirerek yıkatıyor. Küçük danaları 15, büyük danaları ise 20 liradan yıkıyoruz. Hayvanlar yıkandıkça gelişiyor, daha fazla kilo alıyor. Vatandaşlar da sürekli verim alabilmek için hayvanlarını yıkamaya getiriyor" dedi.
Hayvancılıkla uğraşan Süleyman Kızılaltı, fırsat buldukça hayvanlarını yıkadıklarını söyledi. Kızılaltı, "Hayvanlarımızı yıkamazsak gelişmezler, onun için biz de haftada bir kere yıkamaya getiriyoruz. Yıkanan hayvanların verimi daha fazla oluyor" diye konuştu.

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi
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