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Bu da hünkar lokumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da 73 yıllık lokum ve cezerye üreticisi müşterilerinin talebi üzerine normalden 4 kat daha fazla Antep fıstığı bulunan ve çikolatadan oluşan hünkar lokumunu üretti.Kentte lokum, cezerye, helva ve şekerleme üreten Yeni Uğur, müşterilerinin bol Antep fıstıklı ve çikolatalı lokum talep etmesi üzerine hünkar lokumunu üretti.

Adana’da 73 yıllık lokum ve cezerye üreticisi müşterilerinin talebi üzerine normalden 4 kat daha fazla Antep fıstığı bulunan ve çikolatadan oluşan hünkar lokumunu üretti.
Kentte lokum, cezerye, helva ve şekerleme üreten Yeni Uğur, müşterilerinin bol Antep fıstıklı ve çikolatalı lokum talep etmesi üzerine hünkar lokumunu üretti. 2 aylık AR-GE sonucu üretilen hünkar lokumunun içerisinde normalden 4 kat daha fazla Antep fıstığı, hamur aralarında çikolata, çöven otu ve Antep fıstığı tozu bulunuyor.

“İki lokumu Adana’ya ve Türkiye’ye kazandıracağız”
İşletme sahibi Mustafa Kemal Özdoğru, hünkar lokumunun yanı sıra, tel kadayıflı lokum da ürettiklerini belirterek, “Vatandaşlar bizden içi bol malzemeleri olan bir lokum istediler. Biz de 2 ile 3 ay arası AR-GE çalışması yaparak hünkar lokumunu geliştirdik. İçerisinde bol fıstık ve doğadan elde edilen çöven ağacının bitkisi, çikolata ve Antep fıstığı tozu var. 4 kat şeklinde hamur açılıyor ve her bir katın arasına çikolata ile fıstık konularak hamur kapanıyor. Kadayıflı lokum aynı hünkar lokumu gibi 4 kattır ve içerisinde ekstradan tel kadayıf bulunmaktadır” diye konuştu.
Lokumların kilosunu 100 liradan sattıklarını belirten Özdoğru, “Vatandaşların yoğun ilgisi var. 1, 2 ay içerisinde patentini almak için başvuru yapacağız. Bu iki lokumu hem Adana’ya hem de Türkiye’ye kazandıracağız” dedi.
Ankara’dan Adana’ya aile ziyareti için gelen Adem Erdoğan, “Hünkar lokumunu çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum. Adana’ya gelen bütün herkesin buraya gelip hünkar lokumunun tadına bakmaları lazım” ifadelerini kullandı.
İlk kez hünkar lokumu ile tanışan çocuklar ise bu ürüne tam puan verdi.

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu

Bu da hünkar lokumu
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