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  4. Bu da iç çamaşırı hırsızlığı! ''Kadınlar itinayla en pahalısını çaldı''

Bu da iç çamaşırı hırsızlığı! ''Kadınlar itinayla en pahalısını çaldı''

30.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir iç giyim mağazasına giren kadınlar vitrinde duran çamaşırı çaldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, mağaza çalışanı, '' O sırada itinayla en pahalı ürünleri seçiyorlardı. Fırsat kollayıp 2 ürünümüzü alıp ellerindeki poşetin içine bıraktılar. Ellerinde geniş bir poşetle girmişlerdi zaten iş yerimize. Daha önce böyle bir hırsızlıkla karşılaşmadığımız için hayretler içinde kaldık'' şeklinde konuştu.

Bu da iç çamaşırı hırsızlığı! ''Kadınlar itinayla en pahalısını çaldı''

Olay, 24 Nisan günü Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Fidan Geyik'e ait iç giyim mağazasına giren iki kadın, bir süre dolaşıp ürünlere baktı. Kadınlardan biri mağaza çalışanına ürünlerin fiyatlarını sorarken, diğeri ise vitrinden seçip beğendiği 400 TL değerindeki iç çamaşırı takımını alarak elindeki poşete koydu. İki kadın, mağazadan çıkıp bölgeden uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağaza çalışanı Ceyda Nur Akmanlar, başlarına ilk defa böyle bir olayın geldiğini ve şaşkınlık içerisinde olduklarını söyledi. Şüphelinin özellikle ürünlere bakıp seçerek en kaliteli ürünü çaldığını dile getiren Akmanlar, ''Başka müşterilerle diğer arkadaşlar ilgileniyordu. Kalabalık olduğu için o an kimle nasıl ilgileneceğimi şaşırdım. Ürünlerle ilgileniyormuş gibi yaptılar ilk etapta ne yaptılar anlayamadım. Bakıp fiyatlarını falan sordular. Diğer müşteriler bir şey sorunca onlarla ilgilenmek durumunda kaldık. O sırada itinayla en pahalı ürünleri seçiyorlardı.

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''MADDİYATTA DEĞİLİZ''

Fırsat kollayıp 2 ürünümüzü alıp ellerindeki poşetin içine bıraktılar. Ellerinde geniş bir poşetle girmişlerdi zaten iş yerimize. Daha önce böyle bir hırsızlıkla karşılaşmadığımız için hayretler içinde kaldık. Çalınan ürünün maddiyatında değiliz. Bizim gibi başka esnaflar da mağdur olmasın istiyoruz.''

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(DHA)

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Gaziantep
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