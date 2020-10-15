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Bu da itfaiyecilerin hortum bowlingi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri aldıkları hortum bowlingi eğitimi ile yangına müdahale etmek için yapılan hazırlıklarda hortumların düzgün açılmasını öğreniyor.

Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için her farklı eğitimler gerçekleştiriyor. Özelikle yangına hızlı müdahale konusunda hortumların düzgün bir şekilde açılması eğitimini alan itfaiyeciler, karşılarına labut yerine koydukları kalas parçalarını yıkmak için var güçleri ile mücadele ediyor. Yaptıkları eğitim çalışmalarını eğlenceyle birleştiren itfaiye erlerin kıyasıya yarışları ise zaman zaman tatlı bir rekabet oluşturuyor. Yaklaşık 1 ay önce göreve yeni başlayan İtfaiye Müdürü Koray Korkut'un öncülüğünde itfaiyeciler yangına müdahaleden, alevlerden mahsur kalan ve uçurumda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına kadar çeşitli eğitimler alıyor.

HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR

İtfaiye Müdürü Koray Korkut'un eğitimleri ile itfaiye erleri sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Ekipler yangınlarda kullandıklarını hortumları yine kendileri tarafından yapılan sarma makinesinde toplayarak bowling labut'u gibi dikilen kalasları vurmak için birbiriyle yarışıyor. Bu eğitim ile ekiplerin yangın sırasında hortumları düzgün bir şekilde açması öğretiliyor. Oyun haline getirilen eğitim ile itfaiye erleri hem eğleniyor hem de hızlı ve düzgün hortum açma tekniğini öğreniyorlar.

TATBİKATA RENK KATTILAR

Senaryo gereği bir evde çıkan yangın ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri alarmının çalmasıyla en kısa sürede olay yerine sevk edildiler. Gerçeği aratmayan ve kısa sürede evi tamamen saran alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına alan ekipler içeride mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yangın tatbikatının gerçekleştirildiği sırada bir anda ortaya çıkan kazlar ise itfaiye erlerinin yangını söndürmesini dikkatle izlerken, sağa sola koşturmaları ise tatbikata renk kattı.

"BURADAKİ AMAÇ KALASLARI VURMAK DEĞİL"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Korkut, “Hortum bowling meselesi itfaiyede yangına müdahale hortum atmakla başlar. Bütün itfaiyeciler bu hortumu düzgün bir şekilde açmak zorundalar. Buradaki amaç kalasları vurmak değil. Hortum atıldığında düz bir şekilde açılması ve gitmesidir. Arkadaşlarla bunu oyun haline getirdik. Daha eğlenceli olmaya başladı böyle yapınca. Bunun mantığı da budur. İddialı olunca daha heyecanlı ve çekişmeli geçiyor eğitimler. Bunun eğitimle birleşmesi çok güzel bir olay. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz dedikleri olay tam da bu bowlingde giriyor” diye konuştu.

"OLAY YERİNDEKİ HATALARIMIZI EN AZ SEVİYEYE İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün sürekli eğitimlere devam ettiğini ifade eden Korkut, “Her gün değişik eğitimler oluyor. Perşembe günleri yangın tatbikatı günümüz. Her Perşembe muhakkak yangın tatbikat alanımıza gider, orayı yakar müdahale ederiz. Bu tabi ki olay yerinin yüzde yüz simülasyonu olmaz. Olay yerindeki hatalarımızı en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz bu tatbikatları yaparak” dedi.

Karabük’te bir risk haritası oluşturduklarını dile getiren Korkut şunları söyledi: “Bizim için riskli olan nüfus yoğunluğu fazla olan öğrenci yurtları, hastaneler gibi kamu binalarının yerleri teftiş edip onların yangın söndürme sistemlerini kurulması zorunlu olan yangın ekiplerini teftiş ediyoruz. Orada olası bir yangına nasıl müdahale edeceğimizi tespit edip bir dosya haline getirdik. Bu çalışmamız çok yakında bitecek. Yüksek binaları kendimiz için riskli olarak ilan ettik. Organize Sanayide tehlikeli maddeleri depolayan, üreten ve çabuk tutuşabilir maddeleri üreten firmalarla diyaloğa geçip onların da bir risk haritalarını çıkartıp yangına nasıl müdahale edip, kabiliyetimizi ölçmek için önlemler almaya başladık. Şuanda kriz yönetimi değil risk yönetimine önem verdik.”

(İHA)

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