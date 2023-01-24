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Bu da 'jimnastikçi' hırsız! Isınma hareketleri yaptıktan sonra harekete geçti: "Adam oynaya oynaya çalmış"

24.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden eşi için iş hanında mevlit okutuluyordu, kadın telefonunu masaya bıraktı. O sırada iş hanına giren bir kişi cep telefonunu gördü ve jimnastik hareketleri yapmaya başladı, uzun süre gerindi. Şahıs telefonu cebine atıp kayıplara karıştı. İş hanında çalışan Turgay Durgun, " Artistik hareketler yapıp, telefonu çalıp gitmiş. Değişik değişik hareketler yapmış. Adam oynaya oynaya telefonu çalmış, çok ayıp bir şey" dedi. Telefonu çalınan kadın şikayetçi oldu.

Bu da 'jimnastikçi' hırsız! Isınma hareketleri yaptıktan sonra harekete geçti: "Adam oynaya oynaya çalmış"

Dikkat çekmemek için ısınma hareketleri yaparak telefon çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Olay, 22 Ocak Pazar günü Esenlik Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi.

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TELEFONU ALDIKTAN SONRA OYALANDI

Edinilen bilgiye göre, ölen eşi için mevlit okutan bir kadın telefonu masada bıraktı. Bu esnada iş hanına giren bir kişi telefonu fark ettirmemek için ısınma hareketleri yaptı ve ardından telefonu cebine attı. Bir süre daha iş hanında vakit geçiren hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı, iş hanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde telefonu gören hırsızın gerinme hareketleri yaptığı, ardından telefonu cebine attığı ve ısınma hareketlerine devam edip bir süre daha vakit geçirdiği görüldü.

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"ADAM OYNAYA OYNAYA TELEFONU ÇALMIŞ"

İş hanında kıraathanede çalışan Turgay Durgun adlı vatandaş ise olayı duyduktan sonra çok şaşırdığını belirterek, "Mevlit esnasında bir kişi iş hanına gelmiş. Artistik hareketler yapıp, telefonu çalıp gitmiş. Değişik değişik hareketler yapmış, kim olduğunu da bilmiyorum. Kocası ölen bir ablamız mevlit okuturken telefonunu çalmışlar. Adam oynaya oynaya telefonu çalmış, çok ayıp bir şey" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız jimnastik

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