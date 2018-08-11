MAGAZİN

Bu da Kendi tarzı! Plajda şovunu yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

"Sevişelim Mi Dövüşelim Mi?" şarkısıyla yeniden gündemde olan Kendi, şu sıralar yazın tadını çıkarıyor! Kendi'nin plaj tarzı dikkat çekti

Bu da Kendi tarzı! Plajda şovunu yaptı

Geçtiğimiz aylarda "Sevişelim Mi Dövüşelim Mi?" adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Kendi, Bodrum'da tatilini sürdürüyor. 31 yaşındaki şarkıcı, önceki gün yakın dostu antikacı Uğur Batur ile birlikte Mavi Otel iskelesinde objektiflere takıldı.

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Ege’nin masmavi sularının keyfini çıkaran Kendi, bir ara Uğur Batur'la beraber denizde şakalaştı.

Denizde eğlenceli görüntüler sergileyen ünlü şarkıcı, yaklaşık yarım saat yüzdü. Kendi, sudan çıkarken düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güzel şarkıcı, çiçeklerle bezeli tacı ile Meksikalı ressam Frida Kahlo’yu andırdı. Kendi, “Ben de Frida gibi sıra dışı olmayı seviyorum” dedi.

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Kısa açıklamasınnıardından Kendi, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam etti.


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