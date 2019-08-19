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Bu da ’Köy Usulü Survivor’

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde bu yıl yapılan bayram haftası tatili etkinliklerin son haftasında ’Köy Usulü Survivor Yarışması’ düzenlendi.

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde bu yıl yapılan bayram haftası tatili etkinliklerin son haftasında ’Köy Usulü Survivor Yarışması’ düzenlendi. 7’den 70’e herkesin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu ve kıran kırana geçti.
Domaniç İlçesi Muratlı köyü gençleri, 6 yıldır farklı etkinlikler ile köyde sosyal etkinlikler düzenleyerek tatillerde birlik ve beraberliklerini sağlamlaştırıyorlar. Bu yıl yapılan etkinliklerin son haftasında ise ’Köy Usulü Survivor Yarışması’ düzenlendi. Survivor Yarışması’na 7’den 70’e herkes katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar, kıran kırana geçti. Köyün gençlerinin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda tahtalı araba yarışları, yemek yarışmaları, tiyatrolar, futbol turnuvaları gibi etkinliklerine bu yıl Survivor Yarışması’nı da eklediler.
Muratlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Gün, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinler çerçevesinde Kurban Bayramında 12 takım toplam 200 kişi ile futbol turnuvamızı yaptık. Köyümüz bayramlarda yaklaşık bin 500 kişiye ulaşıyor bunların yarısından fazlası etkinliklerimizde oyunlarımıza katılır. Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında Muratlıspor Kulübümüzün kuruluş gününe denk getirerek kendi vatandaşlarımızın çabası ile yaptığımız halı sahamızda Survivor Yarışması düzenledik. Bu etkinlik tüm vatandaşlarımızın hoşuna gitti. Bu tür etkinlikler köyün kaynaşmasına yardımcı olmaktadır. Kendi yöresel sanatçılarımız ile konserler düzenledik. İnşallah gelecek yıllarda daha farklı etkinliklerimizde olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’

Bu da ’Köy Usulü Survivor’
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