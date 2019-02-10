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Bu da liseli kedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Lisesinde öğrencilerin beslediği her sınıfa rahatlıkla girip çıkan "Rıfkı" isimli kedi okulun maskotu haline geldi.Ondokuz Mayıs Lisesinde sokak hayvanları için hayata geçirilen "Yemeğini Atma Bana Ver" projesi kapsamında öğrenciler sokak hayvanlarını doyurmaya başladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Lisesinde öğrencilerin beslediği her sınıfa rahatlıkla girip çıkan "Rıfkı" isimli kedi okulun maskotu haline geldi.
Ondokuz Mayıs Lisesinde sokak hayvanları için hayata geçirilen "Yemeğini Atma Bana Ver" projesi kapsamında öğrenciler sokak hayvanlarını doyurmaya başladı. Bu kapsamda öğrencilerin yemek verdiği bir sokak kedisi sürekli okula gelmeye başladı. Kısa sürede okula ve öğrencilere alışan sokak kedisi, eğitim sezonu başından bu yana okulda kalıyor. Kedinin gelmesiyle birlikte okulda farklı bir havanın yaşandığını kaydeden öğrenciler, sokak kedisine "Rıfkı" adını koydu. Koridorlarda, sınıflarda dolaşan kedi, istediği zaman okuldan dışarı çıkıp girebiliyor. Okulda öğretmen, personel ve öğrencilerin neşe kaynağı olan kedinin keyfine diyecek yok. Bin 500 öğrencinin okuduğu okulda öğrencilere kendisini sevdiren "Rıfkı"ya hafta sonu ve tatillerde ise okul hizmetlileri bakıyor.
Reyhan Aksoy adlı öğrenci, "Okulda canımız sıkıldığı zaman bize renk katıyor. Bu yılın başından bu yana okulda. Biz yemek veriyoruz. Okul idaresi de veriyor" dedi.
Öğrencilerden Zehra Kök, "Rıfkı ile aramız iyi. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Koridorlarda geziyor. Yağmur yağdığında hiç dışarı çıkmıyor. Yemek yerken masalara çıkıyor. Yemeğimizi paylaşıyoruz. Okulda bir hayvana bakmak çok güzel bir duygu. Hiç evcil hayvanım olmamıştı. Artık evde de olmasını isterim, çünkü çok güzel bir duygu" diye konuştu.
Ondokuz Mayıs Lisesi Müdürü İsmail Aydemir, "Öğrencilerimiz sokak hayvanları için yaptığı proje sayesinde bir sokak kedisi okula alıştı. Kedimiz artık öğrencilerin maskotu oldu. Öğrencilerimiz de hayvan sevgisini kazanıyor, daha paylaşımcı oluyorlar. Öğrencilerimiz sokakta gezerken diğer sokak hayvanlarına karşı da daha duyarlı oluyorlar. Bakımını biz yapıyoruz. Öğrencilerimiz de artan gıdalarla kediyi besliyor. Bu güzel davranışlarından ötürü öğrencilerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

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