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Bu da minibüslü seyir terası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

TRABZON'un Maçka ilçesinde yaşayan Fatih Turan (41), hurdaya dönüştürülmesine gönlünün razı olmadığı 1985 model minibüsü satın alarak, 4 ay önce fındık bahçesine inşa ettirdiği demir platform üzerine vinçle koydurdu.

Bu da minibüslü seyir terası

Emre KOLTUK-Uğur AYDIN/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Maçka ilçesinde yaşayan Fatih Turan (41), hurdaya dönüştürülmesine gönlünün razı olmadığı 1985 model minibüsü satın alarak, 4 ay önce fındık bahçesine inşa ettirdiği demir platform üzerine vinçle koydurdu. Turan, çevre düzenlemesini tamamladığı kamyon jantlarından soba kurduğu platformu seyir terasına dönüştürdü.
Maçka'nın Esiroğlu Mahallesi'nde oturan Fatih Turan, hurdaya dönüştürüleceğini duyduğu ve anılarının olduğu 1985 model minibüsü arkadaşından istedi. Talebine olumlu yanıt verilen Turan, minibüsü satın alıp, ilginç yöntemle evinin önüne koydurdu. Bahçedeki alana demir platform inşa ettiren Turan, minibüsü, 4 ay önce vinçle bu platform üzerine monte ettirdi. Turan, çevre düzenlemesini tamamladığı kamyon jantlarından soba kurduğu platformu seyir terasına dönüştürdü. Fındık bahçesine yaklaşık 4 metre yükseklikte duran minibüsü görenler, şaşırıp, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekiyor. Turan ve arkadaşları çoğu zamanını minibüsün yer aldığı seyir terasında geçiriyor, gitar çalıp şarkılar söylüyor.
Minibüsü arkadaşının hurdaya vermeyi düşündüğünü ancak buna gönlünün razı olmadığını anlatan Fatih Turan, "Tadilat yaptık ve onu vinçle alıp buraya yerleştirdik. Tam bir hesap yapmadık ama 15 bin liraya mal olmuştur. Bunu yapma amacımız, hanım bizi evden atarsa gelip kalacağımız bir yer olur. Şu ana kadar atmadı ama her an ihtiyaç olur diye hazırda bekletiyoruz. Aydınlatma yaptık, içine ses sitemi koyduk, minibüsü gece hoplatıyor yerinden” dedi.
Yeğeninin yaptığı seyir terasına herkesin ilgi gösterdiğini anlatan Metin Turan da “Gördüğünüz gibi araba 10 numara. Türkiye’nin birçok yerini geziyorum, bütün her yerden bu araca ilgi var. Herkes bitmesini dört gözle bekliyor. Yakında burası çok kalabalık olacak. Başlangıçta çok şaşıranlar oldu, hatta birkaç kez kazaya sebebiyet veriyordu. Arabayla gelirken fındıklıktan aşağı düşme tehlikesi yaşandı. Herkesin hoşuna gidiyor" diye konuştu.

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Bu da minibüslü seyir terasıBu da minibüslü seyir terasıBu da minibüslü seyir terasıBu da minibüslü seyir terası

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