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Bu da motosikletli maganda!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 10:16 | Son Güncelleme

Antalya'da şehirlerarası yolda plakasız motosikletle tehlikeli şekilde yolculuk yapan kişi başka araçtaki bir kişi tarafından görüntülendi. Motosikletin selesi üzerine uzanarak yolculuk eden magandanın başında kaskı olmadığı da dikkatlerden kaçmadı. İşte hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan o sürücü...

Bu da motosikletli maganda!

Serik- Antalya kara yolunda dün akşam plakasız motosikletiyle seyir halindeki sürücünün tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün ayaklarını arkaya doğru uzatıp ilerlediği görüldü. Sürücünün zaman zaman sol eliyle gidonu bırakıp vites değiştirdiği de görüntülere yansıdı. Başında kaskı olmayan sürücünün, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra, tekrar seleye oturarak yoluna devam ettiği görüldü.

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DHA

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