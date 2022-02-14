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Bu da oldu! 250 TL taksimetre ücreti şüphelendirdi, direksiyon altından düğme çıktı

14.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim sürüyor. Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken bir taksici denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması sonrası yapılan incelemede taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekilirken taksici Göksel Z. ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.

Bu da oldu! 250 TL taksimetre ücreti şüphelendirdi, direksiyon altından düğme çıktı

İstanbul'da yapılan taksi denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getiren bir taksinin taksimetresinde 250 TL yazması üzerine ekiplerin yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi incelemek üzerine otoparka çekilirken taksici yolcunun 'tur attır' dediğini iddia etti.

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İSTANBUL'DA TAKSİ DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.

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250 TL EKİPLERİ ŞÜPHELENDİRDİ, DİREKSİYON ALTINDA DÜĞME BULUNDU

Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.

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Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, "Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok" dedi. Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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