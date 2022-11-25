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  4. Bu da oldu! Evin içinde kazı yaparken yakalandı, salonun orta yerine çukur kazmış

Bu da oldu! Evin içinde kazı yaparken yakalandı, salonun orta yerine çukur kazmış

25.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir defineci kendi evinin içerisinde kaçak kazı yaparak tünel açarak 'bu kadarına da pes artık' dedirtti. Operasyon düzenlenen evde evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaşıldı. Yapılan araştırmada matkap, kazma, kürek, keser ve jeneratör gibi araç gereçler bulunurken, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Bu da oldu! Evin içinde kazı yaparken yakalandı, salonun orta yerine çukur kazmış

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi'nde ikamet eden Osman T.’nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi.

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SALONUN ORTASINA ÇUKUR KAZMIŞ

İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı. Durum üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi. Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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(İHA)

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