Bu da oldu: Her tür maskenin içine yapıştırılıp çalışmaya başlıyor! Adını FaceBit koydular

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte hiç olmadığı kadar hayatımıza giren yüz maskelerinin bugüne dek farklı tasarımlara veya farklı teknolojilere sahip versiyonları üretildi. Bazı şirketler, akıllı maskeler dahi tasarlayıp üretti ve satışa sundu. Ancak ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden mühendislerce tasarlanan ve maskeye takılan FaceBit isimli yeni bir cihaz, en az akıllı maskeler kadar dikkat çekmeyi başardı.

FACEBIT HAYATİ BELİRTİLERİ İZLEYEBİLİYOR

Maskeye takılan FaceBit'in, hayati belirtilerini izleyerek ve maskedeki sızıntıları tespit ederek kişiye yardımcı olmak için tasarlandığı ifade edildi. Cihazın kullanıcının solunum hızını hesaplayabileceği, kalp atış hızını tespit edebileceği ve kullanıcının maske ile cildi arasındaki sızdırmazlığı takip edebileceği bilgisi verildi.

Verileri bluetooth ile akıllı telefon uygulamasına iletebilen prototip cihazın, böylece genellikle uzun süreler boyunca sürekli maske takmak zorunda kalan sağlık çalışanları gibi kişilerin maskelerini yeniden ayarlamaları veya değiştirmeleri konusunda uyarı yapabileceği aktarıldı.

NEFES ISISINDAN ENERJİ TOPLUYOR

Bir madeni para büyüklüğünde olduğu söylenen FaceBit'in küçük bir mıknatıs aracılığıyla her tür maskenin (N95, bez maske veya cerrahi maske) içine yapıştırılabileceği paylaşıldı. Ayrıca pille çalıştırılsa da cihazın hareket, nefes ısısından ve ışıktan enerji toplayan sistemlerle güçlendirildiği de belirtildi. Sonuç olarak, cihazın 11 günlük kullanım süresi sağladığı bildirildi.



