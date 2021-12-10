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Bu da oldu: Metaverse'te düğün yaptılar!

10.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'nın çalışmaları sonrası daha fazla konuşulan sanal evren metaverse'te ilginç bir olaya imza atıldı. Traci ve Dave Gagnon çifti, metaverse'te düğün yaparak evlendi.

Bu da oldu: Metaverse'te düğün yaptılar!

Metaverse kavramı, artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Gelecekte ise adını sıklıkla duyacağız. Çünkü Facebook'un çatı şirketi Meta, metaverse konusunda büyük çalışmalar yapıyor. Şirket, metaverse için Oculus'un sanal gerçeklik ürünlerine büyük yatırım yapıyor. Hatta proje kapsamında çalışmak üzere Avrupa Birliği'nden 10 bin kişiyi işe almayı planlarken, önümüzdeki 10 yıl içinde ise metaverse'ün bir milyar insana ulaşmasını da hedefliyor. Meta'nın planı böyleyken, bazı insanlar metaverse'ün ürkütücü olduğunu düşünüyor. Ancak mutlu bir çift onlarla aynı fikirde değil.

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MUTLU ÇİFT, METAVERSE'TE DÜNYA EVİNE GİRDİ

The Sun'ın haberine göre; Traci ve Dave Gagnon çifti, metaverse'te ilginç bir olaya imza attı. Gerçek bir düğünün dışında, sanal bir düğünleri olmasının uygun olduğunu düşünen 52 yaşındaki Traci ve 60 yaşındaki Dave, metaverse'te evlendi. eXp Realty'de çalışan çift, hem gerçek hayatta hem de Virbela tarafından hazırlanan sanal bir tören ile dünya evine girdi. Eylül ayında gerçekleşen sanal törenin konukları, bilgisayarlarına yazılım indirip bir avatar oluşturarak törene katıldı.

SANAL DÜĞÜNDE DANS BİLE ETTİLER

Metaverse'teki evlilik töreni, gerçek hayattaki düğünde bulunan ince ayrıntılara da sahipti. Buna gelinlikteki detaylar ve süslemeler de dahildi. Ayrıca sanal düğünde dans bile edildi. Çift, deneyimden o kadar keyif aldı ki, az kalsın metaverse balayını bile düşüneceklerdi.

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Fakat metaverse'te yasal olarak evlenmek mümkün değil. Bu nedenle, eğer bir gün metaverse'te evlenmeyi düşünürseniz, bunun yasal olabilmesi için sanal hayattan gerçek hayata da taşımak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. Ancak şunu da unutmayın; metaverse'ün yaygınlaşmasıyla birlikte gelecekte bir gün sanal evlilikler de yasal hale gelebilir.

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