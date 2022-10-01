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Bu da oldu! Rusya şokta, Putin'in kararından sonra ünlü Rus rapçi Walkie canına kıydı: "Başkasının canını alacağıma..."

01.10.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeleri hayretler içinde takip ederken Rus halkı da Vladimir Putin'in seferberlik çağrısından kaçmak için akılalmaz yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Kadınların eşlerini yollamamak için kol, bacak kırma yöntemlerini Google'da üst sıralara taşımasını gölgede bırakacak bir olay yaşandı. Walkie adıyla tanınan Rus rapçi Ivan Vitalievich Petunin, adeta "Başkalarının canına kıyacağımı kendiminkine kıyarım" dedi ve bir video yayımladyarak dünyaya veda etti.

Bu da oldu! Rusya şokta, Putin'in kararından sonra ünlü Rus rapçi Walkie canına kıydı: "Başkasının canını alacağıma..."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde kısmi seferberlik ilan edilerek eli silah tutacak erkeklerin orduya çağrıldığını duyurmuştu. Kısmi seferberlik ilanı Rus halkında paniğe yol açarken Gürcistan, Polonya gibi Rusya'ya komşu ülkelerin sınır kapılarındaki hareketlilik dünya basınına yansımıştı. Bu süreçte yaşanan en çarpıcı olaylardan biri ise kadınların eşlerini orduya yollamamak için Google'da "Evde kol, bacak nasıl kırarım" şeklindeki arayışlara yönelmesiydi. Ancak son yaşanan gelişme Putin'in kararının Rus erkeklerinde yarattığı endişenin boyutunu çok daha net biçimde ortaya koydu.

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ÜLKENİN ÜNLÜ RAPÇİSİ CANINA KIYDI!

'Walkie' sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Ivan Vitalievich Petunin Krasnodar kentinde intihar etti.

27 yaşındaki müzisyenin cansız bedeni çok katlı bir binanın yanında bulundu.

İNTİHAR VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Petunin'in kendini öldürmeden önce Telegram'dan bir video yayımladığı ortaya çıktı. Ünlü rapçinin videosunda hiçbir dava uğruna can almak istemediğini söylediği görüldü.

'AKIL HASTANESİ' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce Rus ordusunda görev yapan ve akıl hastanesinde tedavi gören Petunin, hayranlarına şunları söyledi:

"Bu videoyu izliyorsanız demek ki artık hayatta değilim. Cinayetin vebalini boynuma alamam, istemiyorum. Hiçbir dava uğruna can almaya hazır değilim."

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Rusya Ukrayna savaşı rapçi
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