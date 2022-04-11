HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu da oldu! Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

Bu da oldu! Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

11.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meydana gelen olayda takım elbiseyle dolaşan kişinin hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Özel bir okulun bahçesindeki bisikleti çalma anları kameraya yansıyan şahsın, 7 bin TL değerindeki bisikleti götürdüğü anlar görülüyor. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu da oldu! Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse gitti. Akabinde dersi biten öğretmen bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Screenshot_6

7 BİN TL DEĞERİNDE

Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü. Sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Screenshot_7

Trajikomik bir hırsızlık girişimi! &quot;Suçluysak suçluyuz, Allah'ınız yok mu?&quot;Trajikomik bir hırsızlık girişimi! "Suçluysak suçluyuz, Allah'ınız yok mu?"

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak dolaşan arıcı: Rakibim yok, meydan okuyabilirimYarı çıplak dolaşan arıcı: Rakibim yok, meydan okuyabilirim
Putin'le yüz yüze görüşecekPutin'le yüz yüze görüşecek
Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Ankara'da tepki çeken olay! 80 yaşındaki kadın 50 TL için araçtan zorla indirildi

Ankara'da tepki çeken olay! 80 yaşındaki kadın 50 TL için araçtan zorla indirildi

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

İlginizi Çekebilir

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.