Bu da oldu! Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse gitti. Akabinde dersi biten öğretmen bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

7 BİN TL DEĞERİNDE

Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü. Sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

