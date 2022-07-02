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Bu da oldu! Şehidin mezarındaki bayrak direği çalındı... Muhtar isyan etti: Böyle bir hırsızlık olur mu?

02.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı. Şehidin mezarına dua etmek için gelenler durumu mahalle muhtarı Aydın Koç'a iletti. Koç, ''Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?" dedi.

Bu da oldu! Şehidin mezarındaki bayrak direği çalındı... Muhtar isyan etti: Böyle bir hırsızlık olur mu?

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan, Düzce’nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel’in Aziziye Mahallesi Mezarlığı’ndaki kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direk çalındı. Şehidin mezarına dua etmek için gelenler, durumu fark edip, muhtar Aydın Koç'a iletti. Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.

'BÖYLE OLUR MU?'

Duruma tepki gösteren Koç, "Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?" dedi.

sehidin-mezarinin-basindaki-bayrak-diregini-caldilar_3425_dhaphoto1

sehidin-mezarinin-basindaki-bayrak-diregini-caldilar_3425_dhaphoto2

(DHA)


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Düzce
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