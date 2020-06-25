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  4. Bu da oldu: ‘Sürü Bağışıklığı Festivali’ düzenleniyor

Bu da oldu: ‘Sürü Bağışıklığı Festivali’ düzenleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

ABD’de 16-18 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivaline ‘Sürü Bağışıklığı Festivali’ adı verilmesi ülkede tartışmaya yol açtı.

Bu da oldu: ‘Sürü Bağışıklığı Festivali’ düzenleniyor

Dünyanın ilk "sürü bağışıklığı festivali" tıp uzmanlarının tavsiyesinin aksine gelecek ay ABD'de gerçekleşecek.Festivalin düzenleneceği Wisconsin eyaletinde bulunan Q&Z Expo Centre’nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan bir paylaşımda, “İnsanlar olarak sosyal etkileşime ihtiyacımız var. Müzik bunun için muhteşem ancak yayınlar, canlı performanslar gibi değiller. Etrafımızdaki insanlarla MÜZİĞİ iliklerimize kadar hissetmeliyiz ve tüylerimizin diken diken olmalı” ifadeleri kullanıldı.

‘ETKİNLİK AÇIK HAVADA GERÇEKLEŞECEK’

Söz konusu müzik festivalinde sahne alacak bazı müzisyen ve gruplar, ‘Sürü Bağışıklığı’ ismi nedeniyle sahne almaktan vazgeçti. Festivalin açık alanda gerçekleşeceği vurgulanırken; ‘sosyal mesafe’ konusunda hiçbir uyarının yapılmaması dikkat çekti. Bahsi geçen festivalin isminin, gelen tepkiler üzerine ‘3 Gün Mini Temmuz Festivali’ olarak değiştirildiği duyuruldu.

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