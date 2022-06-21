Bu da oldu! Ülkede ilginç kampanya, konut peşinatında buğday ve sarımsak dönemi

Çin'de uygulanan katı koronavirüs kuralları sonrasında durgunlaşan emlak piyasası için bir iş insanı ilginç bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında konut satışında peşinat olarak buğday ve sarımsak kabul etmeye başlandı. Konut satışında şirketler, alıcılara içinde bedava otopark veya satış işleminden sonra gayrimenkulün yenilenmesi gibi fırsatlar da sunuyor.

ŞİRKETLER KONUT SATIŞLARINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Çin'deki katı koronavirüs kısıtlamalarına ek olarak gayrimenkul fiyatlarında olabilecek daha derin bir düzeltmenin Çin'in yüzde 5.5'lik ekonomik büyüme hedefini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler devam ederken, gayrimenkul geliştirme şirketleri satış işlemlerinin Ocak ile Mayıs arasında baş aşağı gitmesinden sonra satışları artırmaya çalışıyorlardı.

BUĞDAY VE SARIMSAK KAMPANYASI

Henan merkezli Central China Real Estate şirketinin "Buğdayla ev takası" başlığını taşıyan bir ilanında, alıcıların yaklaşık yarım kiloya tekabül eden Çin'deki ağırlık birimi olan bir "catty" başına 2 yuan fiyatlı mahsulü gayrimenkul projelerinden birinin 160,000 yuanlık (23,900 dolar) peşinatını karşılamak için kullanabilecekleri yazıyor.

İlanının üzerindeki telefon numarası arandığında soruları yanıtlayan şirketin satış temsilcisi, dün başlayan ve 10 Temmuz'da sona erecek bu kampanyanın esas olarak bölgedeki çiftçilere yönelik olduğunu belirtti. İsmini vermek istemeyen satış temsilcisi, şirketin Henan'ın merkezinde yaklaşık 600,000 ila 900,000 yuanlık konut projelerini sunduğunu ifade etti.

Central China Real Estate, Reuters'ın sorularını yanıtlamadı.

Şirketin geçen ayki başka bir ilanında farklı konut projelerinden birinin peşinatı için yarım kilo başına 5 yuanlık sarımsak kabul edileceği yazmaktaydı.

Tanıtımdaki açıklamaya göre, sarımsak takası kampanyası son 16 günde 852 ziyaretçiyi çekti ve yaklaşık 516 tonluk sarımsağı kapsayan 30 satış işlemini sağladı.

Sarımsak ve buğdayın toptan piyasa fiyatları yarım kilo başına 1.5 yuan.

BEDAVA OTOPARK VE EVİN YENİLENMESİ GİBİ KAMPANYALAR DA VAR

Gayrimenkul geliştirme şirketlerinin alıcılara sunduğu diğer kampanyaların içinde bedava otopark veya satış işleminden sonra gayrimenkulün yenilenmesi gibi fırsatlar da bulunuyor.

Kaynak: Reuters

