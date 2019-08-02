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Bu da Ordu’nun FÖH’ü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Ordu’da, geçmişte çektikleri kısa videolar ile sosyal medyada tanınan Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındık toplamanın zorluğunu mizansen şekilde anlatmak için işçilerden oluşan ’Fındık Özel Harekat (FÖH) Timi’ni kurdu.Ordu’nun Korgan ilçesinde çektikleri kısa videolarla gündeme gelen, önceki yıllarda mizah amaçlı fındığın cenazesini dahi kılan Hasan Yiğit ve Sami İsen, bu yıl farklı bir video çekerek, fındık hasadının zorluğunu anlattı.

Bu da Ordu’nun FÖH’ü

Ordu’da, geçmişte çektikleri kısa videolar ile sosyal medyada tanınan Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındık toplamanın zorluğunu mizansen şekilde anlatmak için işçilerden oluşan ’Fındık Özel Harekat (FÖH) Timi’ni kurdu.
Ordu’nun Korgan ilçesinde çektikleri kısa videolarla gündeme gelen, önceki yıllarda mizah amaçlı fındığın cenazesini dahi kılan Hasan Yiğit ve Sami İsen, bu yıl farklı bir video çekerek, fındık hasadının zorluğunu anlattı. İlçede esnaflık yapan Hasan Yiğit ile Sami İsen öncülüğünde toplanan ve 8 kişilik kadrodan oluşan işçileri, fındık toplamanın en az askeri eğitimler kadar zorlu olduğunu göstermek adına farklı bir yola başvurdu. İşçilere, özel olarak hazırlattırılan Fındık Özel Harekat (FÖH) baskılı tişörtler giydirilerek, askeri eğitimler eşliğinde fındık hasadının zorluğu anlatıldı. Hasan Yiğit ve Sami İsen’in kendi imkanlarıyla Korgan ilçesindeki bir fındık bahçesinde çektiği video, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
Fındık toplamanın zorluklarını askeri eğitimlerle anlattıklarını ifade eden Hasan Yiğit, “Zaten fındık toplama mevsimini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu işi zaten yapıyoruz ve biraz daha profesyonelce yapmak istedik ve kendi arkadaşlarımızla güzel bir ekip kurduk. Onlarla beraber inşallah güzelce fındığımızı toplayarak harmana ulaştıracağız” dedi.

“Fındık toplamak, askeri eğitimlere benziyor”
Sami İsen de fındık toplamayı zaten askeri eğitimlere benzettiğini, bu nedenle böyle bir video çekmeye karar verdiklerini ifade ederek, “Onlar da zor şartlar altında eğitim ve görev yapıyorlar. Biz de FÖH ekibini kurduk. Bu ekibin en büyük özelliği işçilerin özelliği büyük bölümünün öğrenci olması ve kendi harçlıklarını çıkartmaları” diye konuştu.
İşçiler ise fındık toplamanın en az askeri eğitimler kadar zor olduğunu ifade ederek, askeriyedeki gibi kuralları olduğunu belirtti.

Bu da Ordu’nun FÖH’ü

Bu da Ordu’nun FÖH’ü

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