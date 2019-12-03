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Bu da özel insanlar mehter takımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:19 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan programda öğrencilerin mehter gösterileri büyük beğeni kazandı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzik şöleni düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan programda öğrencilerin mehter gösterileri büyük beğeni kazandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzik şöleni düzenlendi. Programın başında sahneye çıkan 18 öğrenciden oluşturulan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Mehter ekibi kahramanlık marşları eşliğinde gösteri sundu. Özel insanlar tarafından oluşturulan mehter takımı, programa katılanların büyük beğenisini kazanırken program öğrenciler tarafından hazırlanan playback gösterileri ile devam etti. Programı izlemeye gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da yaptığı açıklamada, "Öncelikle bütün özel insanlarımız ve engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Ve diyoruz ki asıl engel kalptedir. Fiziksel engelin hiçbir önemi yok. Biz kalpteki engeli ortadan kaldırdığımız müddetçe fiziksel engelin bizi engelleyecek ve bizim hayatımızı güzelleştirmemizde herhangi bir mani yoktur" dedi.

Belediye Başkanı Arı, “Biraz önce bizim kendi özel insanlarımızın eğitim merkezindeki yavrularımızın gösterilerini izledik. Görüyorsunuz arzu ettikten sonra istedikten sonra hiçbir engelin gerçekleştirecek faaliyetlere, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerin hiçbir manisinin olmadığını gördük. Ve bizim yavrularımızın da özellikle mehter noktasındaki muhteşem gösteriyi seyrettik. Bu da onlara imkan verildiği zaman ve onların engellerini hayatlarını idame ettirmelerini mani bir durum olarak değil de sadece özel ilgiye muhtaç insan olarak gördüğümüz zaman neleri başarmış olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dolayısıyla biz tekrar diyoruz ki asıl engel kalptedir” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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