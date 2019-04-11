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Bu da seyyar restoran

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya dönen Musa Elikçi (40), satın aldığı otobüsü restorana dönüştürdü.

Bu da seyyar restoran

Nedim KOVAN/MESUDİYE (Ordu), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya dönen Musa Elikçi (40), satın aldığı otobüsü restorana dönüştürdü. Otobüsün içerisine televizyon, ızgara, mutfak, kuzine soba, masa ve sandalye gibi eşyalarla donatan Elikçi, köyleri dolaşarak köfte ekmek satışı yapıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Musa Elikçi, memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesine dönerek burada yaşamaya başladı. Samsun'dan eski bir yolcu otobüsü satın alan evli ve 3 çocuk babası Musa Elikçi, aracı seyyar restorana çevirdi. Otobüsün içerisine televizyon, ızgara, mutfak, kuzine soba, masa ve sandalye gibi eşyalarla donatan Elikçi, köyleri dolaşarak köfte ekmek satışı yapmaya başladı.
Kemal Sunal'ın bir filminden esinlendiğini belirten Musa Elikçi, "Marmaris'te ağabeyimin restoranında çalıştım, daha sonra memleketime geri dönmeye karar verdim. Buraya gelince kafama göre iş bulamadım. Eski bir otobüs aldım, köfte arabasına çevirdim. Köylere gittiğimde herkes merakla şaşkınlığını gizleyemiyor. Çok şükür işlerimiz de gayet iyi. Otobüse binerek çay içiyorlar, köfte yiyorlar. Sosyal medyada paylaşmak için sürekli fotoğraf çekiniyorlar. Bu da işlerimize olumlu yansıyor. İstediğimiz zaman otobüsü hareket ettirebiliyoruz, köyleri gezip hizmeti ayağa götürüyoruz" dedi.
‘OTOBÜSÜ GÖRÜNCE MOLA VERİYORLAR’
Köylere giderek belli günlerde seyyar restoran hizmeti verdiğini anlatan Musa Elikçi, "Memleketimize geri döndük çok şükür ekmek paramızı kazanıyoruz. Genelde park halinde hizmet veriyoruz. Yoldan geçen otobüsü görünce mola verip çay içiyor, köfte yiyor. Karadeniz-Akdeniz yolu daha tamamlanmadan rağbet var, bu yol bittiği zaman işlerimin daha da artacağını umuyorum. Yaz dönemi memlekete gurbetçiler de çok geliyor. Ege'de, Akdeniz'de turizm bölgelerinde böyle hizmetler var. Kendi memleketimizde de böyle bir hizmeti yapalım istedik" diye konuştu.
Mesudiye'de oturan Sinan Biçer ise, "Köyde kafa dinlemek için buraya otobüse geliyoruz. Ben görünce aklıma ilk rahmetli Kemal Sunal'ın seyyar bir evi vardı, o film geldi. Arkadaşlarla toplantı yerimiz artık burası, bizim için de gayet iyi oldu. Hem köftemizi yiyoruz, hem de çayımızı içip sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Aracıyla Mesudiye'ye giderken otobüsü görünce merakını gidermek için mola verdiğini ve çok şaşırdığını belirten Hüseyin Özbucak ise bölgede daha önce böyle bir şeye rastlamadığını da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Bu da seyyar restoranBu da seyyar restoranBu da seyyar restoranBu da seyyar restoran

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