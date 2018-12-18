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Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde evinin önündeki fındık bahçesine kış bahçesi yapmak isteyen Fatih Turan, hurdaya verileceğini duyduğu 1985 model arabayı kaderine terk etmek istemedi. Ahşaptan yapmayı planladığı kış bahçesini minibüsten yapmaya karar veren Turan, minibüsü demir iskeletin üzerine yerleştirdi.

Havada görünen minibüse başta bir anlam veremeyen vatandaşlar, Fatih Turan'ın projesinin son halini duyunca şaşırmadan edemiyor.

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Trabzon’un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde bir şahsın evlerinin önündeki fındık bahçesine demir iskele üzerine vinçle yerleştirdiği 1985 model minibüsü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Uzun yıllar İstanbul’da çalışan ve daha sonra iki kızı ve eşiyle birlikte memleketi Trabzon’a yerleşen 40 yaşındaki Fatih Turan, Esiroğlu mahallesindeki evlerinin önüne tahtadan bir kış bahçesi yapmayı planladı.
Ancak yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca minibüsün hurdaya verilmesine gönlü el vermeyerek evinin önüne yapmayı planladığı kış bahçesini bu minibüsten yapmaya karar verdi.
Minibüsü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki gibi turuncu renge boyayan ve üzerine ‘Maçka’ ve soy adını taşıyan ‘Turan’ yazısı yazan Fatih Turan, geçtiğimiz hafta sonu vinçle birlikte evinin önündeki demir iskelenin üzerine kondurdu. Minibüsü havada görenlerin ilk planda çok anlam veremediğini belirten Turan şunları söyledi:
“Önce buraya tahta bir oda koymaya düşünüyorduk. Sonradan bu aracı görünce aldık, boyadık, sonra demir iskele üzerine vinçle gelip bunu buraya yerleştirdik. Ancak yapacak işlerim henüz bitmedi. Tadilat işleri var. İçi yapılacak, önüne balkon koyacağız.
Gelip arkadaşlar ile içerisine oturacağız, önündeki balkonda keyif yapacağız. İçine bir şark köşesi yapacağım. Şark köşesinin de kumaşlarını Bursa’dan özel getirttim. İçine araba jantından soba ve masa yapacağız”
Minibüs ve yapacağı çevre düzenlemesi ile birlikte mahallesinin adeta ziyaretçi akınına uğrayacağını belirten Fatih Turan “Benimkisi tamamen zevk. Ticari bir beklenti ile yapmadım. İnsanlar gelsinler, köyümüzü mahallemizi gezsinler. Buraya gelen herkesi ağırlamayı düşünüyorum.
Görenler tabi şaşırıyor ancak ne yapacağımı anlatınca herkesin hoşuna gidiyor. Şuana kadar yaklaşık 10 bin TL civarında bir para harcadım. Biraz daha masrafı olacak. İnsanlar dört gözle bitmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon fındık bahçesi kış bahçesi

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